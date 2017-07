Klagenævn siger ja til månegrisene

JANNERUP: Produktionen af tusinder af slagtesvin - de såkaldte månegrise - har nu fået endnu et blåt stempel.

Denne gang af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har stadfæstet Thisted Kommunes miljøgodkendelse.

- Jeg har kun lige givet de 50 sider et hurtigt blik, siger landmand og ansøger, Niels Jørgen Pedersen.

Han siger, at der muligvis er nogle mindre justeringer som eksempelvis belysning.

Næste skridt i projektet bliver at få projektet finansieret og det bliver ifølge Niels Jørgen Pedersen en opgave for de øvrige involverede i projektet.

Formand for kommunens tekniske udvalg, Kaj Kirk (DF) glæder sig over afgørelsen og at Tican nu kan se frem til flere af de nødvendige leverancer af grise.