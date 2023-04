Klar melding fra udvalg: Grøn omstilling starter med borgerinddragelse

THY:Lokalsamfundene skal have både indflydelse på og ejerskab til de nye energianlæg, der i de kommende år skal etableres som led i den grønne omstilling.

Hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt, skal undersøges i et pilotprojekt i den sydlige del af Thisted Kommune, hvor både borgere, virksomheder, varmeværker og andre organisationer skal inddrages i arbejdet med at udpege en energizone i kommunens sydlige del. Indenfor zonen skal der være plasds til at opstille grønne energianlæg.

Thisted kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har i denne uge indstillet, at kommunalbestyrelsen på månedens møde godkender, at pilotprojektet for "borgerdreven udpegning af energizone i den sydlige del af Thy" kan sættes i gang.

- Vi vender processen om og starter vi med borgerinddragelsen for at høre, hvordan man lokalt mener, at tingene bedst realiseres. Arkivfoto: Bo Lehm

- Det er et pilotprojekt, men der er ingen tvivl om, at det er den rigtige vej af gå, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K), efter at udvalget i enighed støttede indstillingen til kommunalbestyrelsen.

Udvalgsformanden forklarer, at pilotprojektet kan være med til at vise en farbar vej til, hvordan borgerinddragelse kan bruges som et redskab i de kommende års grønne energiplanlægning.

- Vi vender processen om. Frem for at komme med et oplæg til, hvordan tingene kan blive, starter vi med borgerinddragelsen for at høre, hvordan man lokalt mener, at tingene bedst realiseres. Erfaringer fra tidligere viser, at de ulemper, et lokalsamfund oplever i forbindelse med etablering af grønne energianlæg skal opvejes af nogle fordele for det samme lokalområde. Vi skal undgå en situation, hvor der lokalt er en følelse af, at andre får alle fordelene af forretningen, mens de, der har anlæggene, alene har ulemperne, siger Jens Kr. Yde.

Han mener, at et lokalområde kan opnå fordele, hvis der bevidst tænkes grønt.

- Det kan blive en del af et områdes DNA og kan være med til at give lokale virksomheder en grøn profil, som fremadrettet kan bruges i deres markedsføring, siger Jens Kr. Yde, og understreger, at tanken med pilotprojektet er, at det skal vise, hvordan processen skal være, når der skal udpeges andre energizoner.

- Vi mener det alvorligt. Håbet er, at pilotprojektet realiseres og bliver en model til efterfølgelse - og det er noget, der er talt om længe, siger udvalgsformanden.

- Det kan blive rigtig godt - eller det modsatte, men måden, som tingene skal gribes an på i pilotprojektet er rigtig god og nu forsøger vi at få nogle erfaringer.

Jens Kr. Yde oplyser, at der i kommunens sydlige del allerede er lokale ildsjæle, blandt dem repræsentanter for lokale varmeværker, som har talt for muligheden af at etablere en energizone i kommunens sydlige del.

- Så der er interesse for at gå videre i processen med at udpege og udvikle en energizone, siger Jens Kr. Yde.

Ud over muligheden af at at sikre et lokalområde mest mulig indflydelse på og ejerskab til de energianlæg, der vil medføre lokal værdiskabelse, fremgår det af sagsfremstillingen til udvalget, at de grønne anlæg i en energizone ud over at medvirke til en reduktion af CO2-udledningerne også kan bidrage til at sikre billigere varme- og elforsyning i lokalområdet.

Det fremgår også, at en mulighed er, at organisere borgere, virksomheder, varmeværker og andre organisationer i lokalområdet i en VE-forening, som opretter en fond med almennyttigt sigte. Fondens afkast kan finansiere aktiviteter i lokalområdet.