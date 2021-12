Klar opfordring efter weekend med spritbilister på stribe: Lad bilen stå!

THY-MORS:Er der flere spritbilister i Thy og på Mors?

Efter en weekend, hvor en enkelt politipatrulje stoppede fire spritbilister og en narkobilist, er det nærliggende at stille sig selv det spørgsmål.

Men der findes ikke umiddelbart et entydigt svar, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted, der dækker Thisted og Morsø kommuner.

Han vil gerne medgive, at fire spritbilister er mange at stoppe på én otte-timers vagt, men der er også andre faktorer, der spiller ind i det høje antal:

- Jeg tror, det er et spørgsmål om indsatsen fra vores side. Jo flere biler, man er i stand til at stoppe, jo flere spritbilister kan man nå at opfange, siger han og fortsætter:

- Normalvis i julemånederne, når vi holder de store razziaer, bliver der ikke taget ret mange spritbilister, i forhold til, hvor mange biler, vi stopper. Men måske er det, fordi nattelivet lige nu er lukket, at folk tror, der er mindre chance for at blive taget... Jeg ved det ikke med sikkerhed. Det er svært at blive klog på.

Vil man undgå at ende i den situation, hvor man bliver fristet til at tage bilen, selvom man har fået en tår over tørsten, så har Jørgen Jensen en klar opfordring:

- Man bør sætte nogle klare regler op for sig selv og aftale, inden man tager hjemmefra, hvem der skal køre bilen hjem. Og så skal vedkommende, der skal føre bilen, ikke nyde alkohol eller stoffer på nogen måde, siger han.

Tager man valget om at køre spritkørsel, udsætter man både sig selv og andre for fare i det tidsrum, man befinder sig på vejene. Og det alene er grund nok til at lade bilen stå, understreger politiet.

Men bliver man undervejs taget i sit forehavende af ordensmagten, kan det desuden få konsekvenser, der rækker langt ud over det øjeblik, hvor man puster alkometeret op over den tilladte promille.

- Det, der er så beskæmmende ved det, er, at det kan have kæmpe konsekvenser for den enkelte spritbilist, hvor man for eksempel kan miste sit arbejde, eller få konfiskeret bilen, hvis promillen er tilstrækkelig høj, siger Jørgen Jensen.

Han oplever, at det ofte er for sent, når spritbilisterne indser konsekvenserne af deres handlinger.

- Det hjælper ikke at slå folk oveni hovedet, men vi ser af og til, at når spritbilisterne kommer til sig selv igen, så bliver de kede af det og sidder og græder, fordi deres liv nærmest er ødelagt.

Det er det, man skal have i baghovedet, inden man drikker og kører bil, understreger politikommissæren:

- Sidder man og er i tvivl om, om man kan køre, så skal man ikke sætte sig bag rattet. Det er for tåbeligt.