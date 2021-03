Klar til at skyde "Krysantemum" i Thy

THY:Mange dele af Thy kommer til at danne kulisse, når familiedramaet ”Krysantemum” skal optages fra og med næste uge.

- Vi skyder en del forskellige steder. Filmholdet bliver indlogeret på Vesterhavsgården i Agger, og vi har optagelser på en gård ved Vestervig, i Hurup, blandt andet hos fragtfirmaet N. C. Christensen & Sønner, i nationalparken og også i Thisted, fortæller produceren bag spillefilmen, Daniel Mühlendorph.

Filmen, der produceres af selskabet Hyæne Film, bliver udelukkende optaget on location, og altså ikke i filmstudier. At det netop Thy blev valgt som ramme om dramaet, er næppe tilfældigt. ”Krysantemum” er nemlig både skrevet og bliver instrueret af Christian Bengtson, der er født og opvokset i Thy.

”Krysantemum” er historien om den unge mand Anders, der i sin fritid sælger ulovligt fyrværkeri. På grund af en familietragedie har han ikke talt med sin far i årevis, men hvis fødegården skal reddes, er de tvunget til en genforening.

Spillefilmsdebut

”Krysantemum” bliver Christian Bengtsons spillefilmsdebut. Men siden han i 2019 afsluttede uddannelsen på Den Danske Filmskoles manuskriptlinje, har han allerede gjort sig bemærket.

Han har været hoved- og medforfatter på DR3-serierne ”Noget om Emma” og ”Lover”. I 2019 vandt han FilmFyns talentpris for kortfilmen ”Draget”, og det er blevet til hele fire Robert-nomineringer.

Rollen som Anders har Morten Hee Andersen. Han er kendt fra hovedroller i to dramaserier på DR1, som præstesøn i ”Herrens veje” fra 2017 og i 2019 spillede han psykopaten Mike i ”Fred til lands”.

Anders’ far Thomas spilles af Henrik Birch, som dermed igen kan udfolde den nordjyske dialekt, hanblev kendt for i rollen som fisker i ”Klumpfisken” fra 2014.

Karen Lise Mynster i linedans

Midt imellem de to skal Karen Lise Mynster danse en kompliceret og opslidende linedans som Anders’ mor og Thomas’ ekskone. Hun er kendt fra et utal af store film-, tv- og teaterroller gennem en mere end 40 år lang karriere. Senest har hun spillet justitsminister i dramaserien ”Når støvet har lagt sig” på DR1, og i Søren Kragh-Jacobsens ”Lille somerfugle” var hun Jesper Christensens hustru.

Stadig brug for statister

Men sammen med disse og andre professionelle skuespiller skal der også bruges et halvt hundrede statister til Krysantemum. Mange af dem er allerede fundet blandt de omkring 100 thyboer, som har henvendt sig efter filmselskabets efterlysning i bl. a. NORDJYSKE i sidste uge. Men ikke alle passede ind i rollerne, og derfor kan der stadig brugers flere, oplyser Daniel Mühlendorph.

Optagelserne finder sted over to perioder: Tre uger før påske, og i to en halv uge efter.

”Krysantemum” får efter planen biografpremiere i 2022.