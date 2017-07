Klar til kræmmere og markedsgæster

VILDSUND: Uge 30 nærmer sig, og dermed også årets Vildsund Marked, der traditionen tro åbner tirsdag formiddag. Lige nu har både folk fra Nordisk Tivolipark og frivillige fra lokalsamfundet travlt med forberedelserne på markedspladsen omkring Hotel Vildsund Strand.

Allerede klokken 8 lørdag morgen troppede 20-30 frivillige med tilknytning til Vildsund Fritids- og Ungdomsklub op for at tage fat på arbejdet med at gøre det store, lejede festtelt, som de deler med Vildsund Bådelaug, klar med borde, stole, strøm, bardisk og hvad der ellers hører sig til. Pølsevogn og grillhytte står foreningerne også for, idet de er dybt afhængige af den indtægt, der tjenes hvert år på markedet.

Vildsund Marked varer i tre dage, og hver aften spiller Kim & Hallo i foreningernes telt, som de har gjort de seneste 20 år.

Nordisk Tivolipark har også et festtelt. Her optræder Johnny Madsen tirsdag aften, og Lars Lilholt band onsdag aften.