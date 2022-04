Klar til start for ny uddannelse i Thisted

THISTED:Efter at myndighederne nu har givet deres godkendelse, kan unge i Nordvestjylland se frem til et nyt uddannelsestilbud, når maskinmesteruddannelsen til august starter i Thisted.

Det er det maritime og polytekniske uddannelsescenter i Frederikshavn, MARTEC, der står for den tre et halvt år lange uddannelse. Det sker i samarbejde med EUC Nordvest, der lægger lokaler, uddannelsesudstyr og lærerkræfter til under uddannelsens 1. semester.

Efter en praktikperiode flytter man så ind hos UCN på den anden side af Lerpyttervej, hvor resten af uddannelsen foregår.

Der er tale om en videregående uddannelse med studentereksamen som adgangskrav. Men efter et halvt års adgangskursus kan også folk med en faglig uddannelse som ballast blive optaget, oplyser Pia Adelstjerne, direktør for MARTEC.

Det maritime uddannelsescenter i Frederikshavn har uddannet maskinmestre siden 1929, og da regeringen lancerede sin plan for udflytning af uddannelser, var MARTEC hurtigt ude med at lægge billet ind på at stå for en ny maskinmesteruddannelsen i Thisted.

Nu er godkendelsen så i hus. Med ansøgningsfrist 5. juli har de unge kun godt to måneder til at søge ind. Sidste frist er 5. juli. Men Pia Ankerstjerne tro på, at det vil lykkes at samle et hold:

- Der har været enorm stor opbakning i lokalområdet. Og vi har lavet en undersøgelse af grundlaget i Thisted og omegn. Der er rigtig stort potentiale for at fange nogle af de unge, der ikke ønsker at søge til de store byer - og at fastholde andre, som ellers ville flytte fra egnen, siger hun.

Selv om uddannelsen oprindelig er maritim, får de fleste maskinmestre faktisk job på land - i bl. a. kraftværker, fjernvarmeværker, vindmølleindustrien og på hospitaler.

På EUC Nordvest er direktør Hans Chr. Jeppesen - på hele Nordvestjyllands vegne - begejstret for, at det nu lykkes at få maskinmesteruddannelsen til Thisted.

- Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste og mest alsidige tekniske uddannelse, og den peger direkte ind i erhvervssammensætningen i vores område. Vi har utrolig mange produktionsvirksomheder, der har brug for netop de kompetencer, en maskinmester besidder, siger Hans Chr. Jeppesen ifølge en pressemeddelelse.