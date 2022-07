Klar til start: Otte har søgt ny uddannelse

THISTED:Med otte studerende klar til studiestart 15. august er fundamentet til uddannelsen til maskinmester i Thisted nu lagt. Og selv om de otte, som kommer til at udgøre uddannelsens første hold, er er et par færre end de 10, Pia Ankerstjerne, direktør for for Martec i Frederikshavn, der står uddannelsen, havde håbet på, er hun godt tilfreds.

- Interessen er der, også blandt de unge. Og nu har vi taget det første afsæt til den nye uddannelse i Thisted, siger Pia Ankerstjerne og tilføjer, at de otte som starter til august, alle har en studentereksamen i bagagen. Derfor skal de bruge deres første tre semestre til at tilegne sig nogle faglige færdigheder.

- Det til formål samarbejder vi med EUC Nordvest, hvor de studerende skal på værkstedsskole. Her får de nogle af de færdigheder, som kommende studerende med en erhvervsmæssig baggrund allerede har, siger Pia Ankerstjerne.

Den teoretiske del af maskinuddannelsen ligger på Professionshøjskolen UCN på Lerpyttervej, hvor de kommende maskinmestre bliver del af studiemiljøet her. Her findes i forvejen uddannelser til finansøkonom, markedsføringsøkonom, pædagog, pædagogisk assisten og sygeplejerske.

- Men de kommer til at fungere som deres egen gruppe, siger Pia Ankerstjerne.

I august 2023 starter et nyt hold på maskinmesteruddannelse. Her kan optages studerende både med studentereksamen og med en erhvervsfaglig baggrund. Fra januar 2024 skal de studerende, der starter til august i år, følges med de, der optages med en erhvervsfaglig baggrund til august næste år.

Maskinmesteruddannelsen i Thisted er etableret som del af regeringens beslutning om flytte uddannelser ud fra de større byer. Pia Ankerstjerne oplyser, at der stadig er mulighed for at blive efteroptaget på maskinmesteruddannelsen til august. Men det kræver en studentereksamen.