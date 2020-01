Klar til Thy Awards: De sidste navne er på plads

THISTED:De nominerede til Årets Forening og Årets Ungleder er på plads. Nu kommer navnene på de nominerede til Årets Talent og Årets Sportsnavn.

For at kandidere til prisen ”Årets Talent” skal udøverne, udover at kunne defineres som eliteudøver ud fra Thisted Kommune eliteidrætsdefinition, have vist bemærkelsesværdig udvikling samt resultater indenfor faktorer som flid, motivation, engagement og sportslige præstationer. I år er det Mads Hoxer Hangaard, Mors-Thy Håndbold, Sebastian Jørgensen, Thisted Svømmeklub, og Emilie Kjær Christensen fra Bedsted KFUM Volleyball, der er i spil om prisen.

19-årige Mads Hoxer Hangaard fra Mors-Thy Håndbold er allerede toneangivende på liganiveau og repræsenterer Thisted/Mors-Thy Håndbold på det danske u19 landshold. Han fik bronze ved U19 VM med det danske U19 landshold. 15-årige Sebastian Jørgensen blev dansk årgangsmester i 200 meter medley og høstede tillige adskillige medaljer i 2019.

18-årige Emilie Kjær Christensen er trods sin unge alder, bærende spiller på klubbens førstehold. Hun er udtaget til Ungdomslandsholdet og har potentiale til at være ligaspiller.

Årets Sportsnavn

For at blive nomineret til Årets Sportsnavn skal man have præsteret på højeste niveau nationalt eller internationalt. Man skal have udvist stor kontinuitet indenfor sin sportsgren og leveret på højt niveau over lang tid. Man skal have præsteret i en sådan grad, at man har været med til at sætte Thisted Kommune på landkortet. De nominerede er Rikke Dybdahl, Thisted Q, Casper Steinfath, NASA, og Matti Christensen fra Studie 7.

22-årige Rikke Dybdahl fik sin debut på U23 Landsholdet samt udtagelse til A-landsholdstruppen i 2019. 26-årige Casper Steinfath er professionel padlesurfer og er verdensmester for femte gang. Vinder af Worldturen og dermed en god ambassadør for Thy er han også.

24-årige Matti Christensen har vundet to EM-guldmedaljer i 2019 og lavede tilmed en ny europarekord.

Årets Leder bliver også hædret til Thy Awards. Lederprisen gives til en leder, der har ydet en særlig og mangeårig ulønnet indsats for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Thisted Kommune. Der lægges vægt på, at lederen, igennem sin indsats, har opnået bemærkelsesværdige resultater, som har været med til at udvikle foreningen og sætte den på landkortet i Thy.

31. januar bliver også dagen, hvor 58 sportsudøvere påskønnes for deres præstationer i 2019.