Klinik dropper nybyggeri: Det blev 40 pct. dyrere end ventet

THISTED:Efter planen skulle byggeriet have være i fuld gang her i foråret.

Men efter at man havde fået tilbuddene fra de inviterede entreprenører, måtte Nordthy Klinik for Fysioterapi erkende, at der ikke var basis for at bygge nyt på Kalkengen nord for Thisted. Det billigste tilbud var hele 40 procent højere end budgetteret.

- Vi har prøvet alle mulige ting - at ændre materialevalget, og at skære i antallet af kvadratmeter. Men konklusionen er, at vi ikke ville få det, vi har brug for, siger Troels Eskerod, medindehaver af fysioterapiklinikken, som er ved at vokse ud af sit nuværende lejemål i Munkegården på Munkevej.

Her mangler man ikke mindst lokaler til den træningsindsats, som i stigende grad er en del af moderne fysioterapibehandling - og omklædningsmuligheder i forbindelse med disse faciliteter.

Desuden kniber det med parkeringspladser ved den nuværende klinik, der beskæftiger 16 fysioterapeuter plus to sekretærer.

Nordthy Klinik havde planlagt et nybyggeri på knap 1100 kvadratmeter i det nye udstykningsområde ved Hanstholmvej.

- Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over, at det ikke bliver til noget i denne omgang. Men det havde været nødvendigt at skære så meget i arealet, at vi ikke ville have et grundlag for vores forretning, siger Troels Eskerod.

Er begyndt at lede

- Vi er gået målrettet efter nybyggeriet, så nu skal vi lige sunde os lidt. Men vi er begyndt at lede efter nogle egnede bygninger, hvor vi kan være, fortæller han.

Det kunne være en eksisterende ejendom, som fysioterapiklinikken kan leje eller købe - med en beliggenhed ikke for langt fra centrum.

- Men der er ikke så mange muligheder for at finde en ejendom i den størrelse, vi har brug for, erkender Troels Eskerod.

Klinikken har tidligere overvejet at blive en del af det nybyggeri, som planlægges i forbindelse med Behandlerhuset Dokken på Sydhavnsvej i Thisted, men valgte at trække sig ud af dette projekt, fordi byggeriet havde for lange udsigter.

- Nu er det svært at komme tilbage og sige, at vi gerne vil være med igen, siger Troels Eskerod om dette byggeprojekt, der nu er på vej i udbud.

Håb om synergi i Hanstholm

Den synergi i forhold til bl. a. praktiserende læger, som Nordthy Klinik dermed går glip af i forhold til Dokken - hvor man dog har et enkelt lokale til behandlinger - håber man til gengæld at kunne opnå i Hanstholm.

Her overtager klinikken Hanstholm Fysioterapi af fysioterapeut Lene Larsen, der stopper i pr. 1. august. Mette Damsgaard, der er medindehaver af Nordthy Klinik, bliver ny daglig leder af klinikken på Birkevænget i Hanstholm, hvor der skal ansættes yderligere en fysioterapeut.

Klinikken er indrettet i en tidligere børnehave og kan godt fortsætte her. Men Nordthy Klinik har søgt om at flytte ind i Sundhedshuset i det tidligere rådhus i Hanstholm.

Thisted Kommune har dog sagt nej til at betale for den nødvendige istandsættelse af lokalerne - med henvisning til, at det vil blive for dyrt i forhold til den lejeindtægt, som kommunen vil kunne få.

- Men vi skal arbejde videre med den sag, for det vil være nærliggende at fysioterapien flytter ind i et sundhedshus. Det ville være spændende om det, som ikke lykkedes i Thisted, kunne lade sig gøre i Hanstholm, siger Troels Eskerod.