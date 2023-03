Klinten føder en kæmpe: Men hvor stor er stenen faktisk?

SILSTRUP:Den kan ikke måle sig med Hundborgstenen, der for nogle år siden blev gravet fri og anerkendt som en af Danmarks allerstørste.

Og det er heller ikke sikkert, at den gør sig fortjent til at komme med i databasen for "Kæmpesten i Danmark".

Men stor er ikke desto mindre den sten, som et par geologer fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) for nylig fik øje på i klinten ved Silstrup Hoved lidt syd for Thisted.

Geologoerne er Henrik Jønsson Granat og Ole Bennike, som lige nu er i Thy for at tage jordprøver til det jordartskort, som GEUS - efter mere end 100 års indsats - er tæt på at have fuldført. En dag efter fyraften besluttede de to sig for at tage ud og kigge på den geologisk interessante klint ved Silstrup.

- Klinten er det vestligste sted med moler i Danmark, og vi ville gerne ud og fotografere den, fortæller Henrik Granat.

Hverken han eller Ole Bennike havde tidligere besøgt Silstrup Hoved. Det var Ole Bennike, som fik øje på, at moleret ikke var det eneste af interesse i klinten.

- Han var kommet lidt i foran. Og så kommer han farende tilbage og siger: Jeg har lige fundet den største sten, jeg nogensinde har set i en klint, fortæller Henrik Granat.

En kæmpe under fødsel

Og ganske rigtigt: Noget meget stort stikker den ene ende ud øverst på klinten, cirka seks-syv meter over stranden.

- Det er en kæmpesten under fødsel, erklærer Henrik Granat.

Han forudser, at klinten en dag giver slip på stenen og lader den dumpe ned på Limfjordskysten. Men hvornår det sker, det tør han ikke sige:

- Det kan vare 10 år. Eller 100, siger han.

Eller måske går det meget hurtigere, hvis klinten for eksempel bliver ramt af et tilstrækkeligt kraftigt skybrud.

En af Henrik Granats opgaver i GEUS er at administrere databasen over de største sten i Danmark, og den tilhørende hjemmeside ved navn www.kæmpesten.dk. For at komme i betragtning til dette selskab skal en sten måle mindst fire meter på den længste led.

I Thy var han for nogle år siden med i projektet for at få Hundborgsten gravet fri. Med en anslået vægt på 169 tons indtager den nu syvendepladsen på listen over de største danske sten på land.

Og bevæbnet med en tommestok svømmede Henrik Granat i sensommeren sidste år ud til en anden stor - men dog betydeligt mindre - sten, der ligger på Limfjordens bund et par kilometer syd for Vilsund, og knap 200 meter fra Mors-kysten. Denne sten, kaldet Sælstenen, var med en længde på 4,5 meter stor nok til officielt at bære betegnelsen "kæmpe".

Om det samme er tilfældet for stenen fra Silstrup Hoved - det er endnu et åbent spørgsmål.

- Vi kender ikke barnets vægt og størrelse endnu. Foreløbig hænger den i klinten, fanget midt i fødslen, og omgivet af det ler, sand og grus og de småsten, som indlandsisen bragte til Thy sammen med stenen, siger Henrik Granat.