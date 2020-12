Klithede indhegnes: Dyr skal græsse ude året rundt

KLITMØLLER:Et 220 hektar stort areal syd for Klitmøller skal indhegnes og afgræsses, idet der året rundt skal gå dyr på klitheden. Det skal ske som en del af et nyt stort naturprojekt, som Naturstyrelsen står bag, og som er støttet af 15. Juni Fonden med 2,3 millioner kroner.

Projektet omfatter også afgræsning af et cirka 400 hektar stort område i Husby Klitplantage.

Nationalpark Thy er samarbejdspartner omkring området Vangså Hede.

Ifølge en pressemeddelelse fra Miljøministeriet er målet med projektet at skabe mere naturlig dynamik og forbedre forholdene for en lang række lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr, herunder markfirben, klokkeensian, ensianblåfugl og klitperlemorssommerfugl.

Et andet vigtigt element i projektet er at indhente mere viden om de langsigtede effekter af helårsgræsning. Herunder hvad typen og antallet af dyr betyder for de forskellige sårbare plante- og dyrearter.

I første omgang vil Naturstyrelsen derfor invitere danske forskere til at deltage i en ekspertgruppe sammen med Nationalpark Thy.

- Græssende dyr skal give naturen et løft samtidig med, at vi skal blive klogere på, hvad græssende dyr i store indhegninger betyder for naturen og oplevelsen af naturen på længere sigt. De erfaringer kan vi også bruge i arbejdet med de kommende naturnationalparker, udtaler miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Forventningen er, at der kommer dyr på græs ved Klitmøller og i Husby Klitplantage i efteråret 2021.

Forinden skal der ud over oprettelsen af en ekspertgruppe afholdes lokale dialogmøder om projektet, brugerrådsmøder og etableres hegn i området.