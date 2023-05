Klitmøller bankede Koldby/Hørdum med tenniscifre

KLITMØLLER:Det var top mod bund, da Klitmøller fredag mødte Koldby/Hørdum på hjemmebane i serie 2. Oprykkerne fra Klitmøller har haft en god sæson, og Klitmøller er at finde på 1. pladsen. Helt omvendt har det gået for Koldby/Hørdum, der endnu ikke har vundet en kamp i sæsonen og ligger sidst i tabellen. I fredagens kamp kom de to holds placeringer i tabellen for alvor til udtryk. Klitmøller vandt nemlig kampen med hele 6-1.

- Vi var lysår foran dem, og vi var bedre på samtlige parametre, siger Klitmøller-træner Martin Haahr. I Koldby/Hørdum-lejren føler de dog, at det var fint med i 50 minutter af opgøret.

- Resultatet giver ikke et retvisende billede af kampen. De første 50 minutter var et ligeværdigt opgør, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed

Første scoring kom hurtigt i opgøret for allerede i det 10. minut kom hjemmeholdet foran, da Rasmus Salomonsen gjorde det til 1-0. 17 minutter senere fik Koldby/Hørdum så udlignet, da Vitalii Khomenko scorede på en flot halvflugter. Før pausen fik Klitmøller sig igen bragt sig på sejrskurs, da Kasper Skak fik scoret i det 32. minut. Inden pausen havde Koldby/Hørdum chancer til at komme på 2-2, men der faldt ikke flere scoringer før pausen.

I anden halvleg begyndte Koldby/Hørdum så at tabe pusten, og fra det 64. minut faldt Klitmøllers scoringer i en lind strøm. I det 64. minut fik Jonas Kjær scoret, selvom Klitmøller var en mand i undertal grundet et gult kort, og den scoring fik for alvor korthuset til at ramle for Koldby/Hørdum. Før slutfløjt fik henholdsvis Kasper Skak, Jacob Kappel og Jonas Kjær scoret, og dermed endte Klitmøller med at vinde lokalopgøret mod Koldby/Hørdum med hele 6-1.

- De stod meget dybt, og i første halvleg kunne vi ikke helt finde løsninger. Efter pausen fandt vi så løsningerne, og så løb de også lidt tør for luft, siger Martin Hahhr.

- Tre af deres mål i anden halvleg mindede lidt om en gavebod fra vores side. Vi blev straffet for vores fejl, og det kendetegner jo de hold, der ligger øverst i tabellen, siger Hanne Sand Smed.