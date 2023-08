Klitmøller fik første sejr efter sprudlende halvleg

Der har været målgaranti, når Klitmøller er gået på banen i denne sæsonens serie 1. I de første to kampe har thyboerne spillet 3-3, og tirsdag aften fik Klitmøller så første sejr i serie 1, da de vandt med 5-2 på hjemmebane over Farsø/Ullits og igen fik vist prøver på holdets offensive potens. I første halvleg var der regulær målfest og sprudlende spil fra Klitmøllers side. Alle kampens scoringer faldt nemlig indenfor de første 45 minutter.

- Vi spillede virkelig noget god fodbold. I første halvleg stod der Klitmøller på tingene, mens anden halvleg blev lidt mere rodet, og hvor vi kom til at stresse lidt for meget, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

Lige fra kampens start var der for alvor fart på målscoringen. Allerede i det 3. minut kom hjemmeholdet fra Klitmøller foran. Hjemmeholdet erobrede bolden fra Farsø/Ullits, og efterfølgende endte bolden hos Bjørn Lyck Ax, der gjorde det til 1-0. Den tidlige scoring blev et varsel om, at Klitmøller for alvor ville sætte sig på tingene i første halvleg. Efter scoringen fortsatte Klitmøller de gode takter, og i det 17. minut blev det så 2-0, da topscorer Kasper Skak fik scoret. I det 21. minut fik gæsterne reduceret efter lidt miskommunikation i Klitmøller-defensiven. Reducereingen fik dog ikke thyboerne til at bremse op. I det 24. minut var Kasper Skak igen på pletten med en scoring. Rasmus Salomonsen ville også være med i målfesten, og i det 27. minut gjorde han det til 4-1. Bedst som man kunne tro, at målscoringen i første halvleg ikke kunne blive vildere, så gjorde Peter Strøbech det til 5-1 med en scoring på langskud. Den scoring blev ikke den sidste i første halvleg, for kort før pausen fik gæsterne reduceret til 5-2. Gæsternes reducering blev den sidste i første halvleg, og dermed blev der altså sat punktum for en hæsblæsende første halvleg.

I anden halvleg faldt kadencen i kampen en smule. Klitmøller kunne ikke helt ramme det tårnhøje niveau fra første halvleg, men alligevel fik hjemmeholdet skabt et par chancer. Hjemmeholdet havde dog ikke helt samme skarphed i anden halvleg, og derudover fik keeperen fra Farsø/Ullits også leveret flere gode redninger. Efter en vild første halvleg med syv scoringer, så faldt der ro på målscoringen i anden halvleg, og Klitmøller endte altså med at vinde kampen med 5-2.

- Det var vigtigt for drengene, at vi for alvor fik vist, at vi kan være med i serie 1. I første halvleg ramte vi dem virkelig, som vi skulle, siger Martin Haahr, der også er tilfreds med den måde, hvorpå hans hold har grebet tilværelsen i serie 1 an.

- Spillerne har i den grad steppet op, og i de første tre kampe har vi vist godt spil mod nogle gode modstandere, siger Martin Haahr.