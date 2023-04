Klitmøller fortsatte i sejrssporet

NØRRE NISSUM: Oprykkerne fra Klitmøller IF har fået en god start på tilværelsen i serie 2, hvor mandskabet har hentet to sejre i de første to kampe. Mandag skulle holdet så prøve at fortsætte de gode takter, da thyboerne på udebane mødte Lemvig. Efter en kontrolleret indsats vandt Klitmøller en sikker sejr på 4-1.

- Det var tre dejlige point, og generelt havde vi godt styr på dem, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

I starten af kampen skulle de to hold bruge lidt tid på at indstille sig på hinanden, men efter lidt tid satte Klitmøller sig mere og mere på kampen. I det 11. minut kom udeholdet foran, da Mikkel Jensen var først over en ripost. Efterfølgende fortsatte Klitmøller med at være det bedste hold i opgøret, og i det 36. minut fordoblede udeholdet deres føring. Erik Jensen fik vendt godt rundt på midten af banen, og med en god aflevering fik han sendt Kasper Skak i dybden. Alene igennem med keeperen svigtede Kasper Skak ikke, og med en sikker afslutning fik han bragt Klitmøller foran med 2-0, hvilket også var stillingen til halvleg.

I anden halvleg forsatte Klitmøller ud af sporet fra første halvleg, og gæsterne var klart bedste hold både med og uden bold. Fra anden halvlegs start havde Klitmøller skiftet Jonas Kjær ind, og ligesom i sidste kamp fik han vist sin offensive kunnen. I det 68. minut kom Jonas Kjær således på måltavlen, da han sparkede et fladt indlæg fra Kasper Skak i mål, og få minutter senere servicerede Kasper Skak igen Jonas Kjær, der denne gang headede et indlæg i mål. Med en føring på 4-0 var Klitmøller i total kontrol, men i det sidste kvarter begyndte Klitmøller at miste kontrollen en smule. Thyboerne kom dog aldrig under pres, men kort før slutfløjt fik Lemvig dog lidt at glæde sig over, da hjemmeholdet fik lavet en kosmetik reducering på straffespark i overtiden. Efter dommerens slutfløjt kunne Klitmøller dog glæde sig over en sejr på 4-1.

- Vi fik løst tingene rigtig godt, og så var det rigtig dejligt, at vores tre forreste havde et rigtig godt sammenspil, siger Martin Haahr, der glæder sig over, at hans hold har vundet sæsonens tre første kampe.

- Vi er rigtig positive, og vores ni point kan ingen tage fra os. Vi håber på, at vi kan fortsætte i sporet, men indtil videre er vores mål fortsat overlevelse, siger Martin Haahr.