Klitmøller har en plan: Nu har vi et billede af en helhed

KLITMØLLER:Med en ny helhedsplan er både ønsker til og retningen for de kommende års udvikling i Klitmøller stukket ud. Nu er den opdaterede Helhedsplan Klitmøller godkendt i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. 31. maj kommer planen på kommunalbestyrelsens dagsorden, men kun som en efterretningssag.

Overordnet set samler planen, der er lavet i samarbejde mellem Thisted Kommune og Klitmøller Borger- og Erhvervsforening, de hensyn og ønsker, som der skal tages hensyn til i de kommende års planlægning for Klitmøllers udvikling. Det er helt i tråd med de hensigter, der lå til grund, da det daværende udvalg for klima, miljø og teknik i februar 2021 blev orienteret om behovet for at gennemføre en ajourføring af de planer, som hidtil har været grundlag for Klitmøllers udvikling.

- Planen giver et billede af en helhed og af, hvad der er af ønsker til de kommende års udvikling i Klitmøller. Det er ambitiøst, men det er også nødvendigt i forhold til kommunens arbejde med at lave nye lokalplaner for byen, at der er tegnet et billede af de lokale ønsker til de kommende års udvikling, siger Jens Kr. Yde (K), formand for udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik.

Udvalget har sagt ja til planen, der viser linjerne for de kommende års by- og infrastrukturudvikling i Klitmøller , og dermed også til en plan, som prioriterer ønskerne for udviklingen.

- I kommunens videre arbejde med planlægningen for Klitmøller er kendskab til den ønskede prioritering af tingene vigtig, og det forestående arbejde med lokalplanlægning for Klitmøller hænger sammen med helhedsplanen. Jo større overensstemmelse der er mellem lokale ønsker og prioriteringer, jo mere holdbare lokalplaner kan der laves, siger Jens Kr. Yde.

Udvalgsformanden tilføjer, at det kommende planarbejde for Klitmøller kommer til at ske i lyset af, at det er et samfund præget af vækst og udvikling, men også af, at mange ønsker og interesser skal tilgodeses.

- Og både ønsker og interesser går i mange forskellige retninger, siger Jens Kr. Yde.

En del af helhedsplanen er en liste med konkrete ønsker til investeringer i infrastruktur. Listen rummer anlægsønsker for knap 21 mio. kroner plus andre 9,7 mio. kroner til opkøb af jord til etablering af en trafikterminal. Den skal give plads til ekstra parkeringspladser, som kan være med til at tage trafikpresset af området ved Ørhage.

- Udvalget har godkendt helhedsplanen, men listen med ønsker til fremtidige anlægsprojekter vil indgå i forhandlingerne om næste års budget, siger jens Kr. Yde.