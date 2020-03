Spisested lukker - ejeren vil fokusere på sin anden restaurant

- Vores restaurant i Thisted har altid været en svær størrelse med et meget svingende besøgstal...

Sådan skriver Rasmus Vognsen, manden bag spisestedet "Smovs" i Thisted om baggrunden for sin beslutning om at lukke spisestedet for i stedet at holde fuld fokus på den fremtidige drift af Restaurant Niels Juel i Klitmøller. Det skriver han i et opslag på Facebook.

Rasmus Vognsen havde mandag ikke tid til at uddybe sine planer yderligere, da Nordjyske kontaktede ham, men på Facebook fremgår, at der er indgået en flerårig aftale om driften af restauranten på Niels Juel med stedets ejer.

"Det betyder, at vi har opsagt vores lokaler i Thisted for at koncentrere os mere om Niels Juel og de mange muligheder, huset og stedet gemmer på, skriver Rasmus Vognsen på Facebook.

Han tilføjer uddybende, at han efter i to år at have forsøgt at drive spisestedet i Thisted har fundet det for vanskeligt og for urentabelt at fortsætte.

"Derfor satser vi nu udelukkende på Niels Juel", skriver han på Facebook