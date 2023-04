Klitmøller kom tilbage på sporet mod Holstebro

HOLSTEBRO:Efter to uafgjorte i træk kom Klitmøller tilbage på sporet i fredagens kamp på udebane mod Holstebro, der frister en tilværelse under stregen i serie 2. Det startede ellers skidt for Klitmøller, der kom bagud tidligt i opgøret, men thyboerne overkom den dårlige start og endte med at vinde opgøret med 3-1.

- Vi var der ikke helt i de første 20 minutter af kampen, men på god indstilling fik vi ædt os ind i kampen igen. Jeg synes, at vi fik vist forskellen på top og bund i serie 2, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

I starten af kampen kom Klitmøller en smule under pres. Udeholdet kunne ikke helt indstille sig på Holstebros uortodokse spillestil, og derfor flød Klitmøllers spil ikke helt i starten af opgøret. I det 5. minut kom Klitmøller så bagud med 0-1. Efter målet til Holstebro forsøgte Klitmøller at komme tilbage i opgøret, og som halvlegen skred frem, fik Klitmøller bedre styr på kampen, og kort før pausen fik Klitmøller så udlignet, da Kasper Skak satte sig igennem og gjorde det til 1-1.

I anden halvleg tog Klitmøller for alvor hånd om kampen, og efter pausen var der tæt trafik i retningen mod Holstebros mål. Særligt indskiftede Peter Strøbech og Jonas Kjær fik sat rigtige gode aftryk på kampen. Efter at have domineret kampen i anden halvleg fik Klitmøller så bragt sig foran i det 59. minut, da Kasper Skak scorede sit andet mål efter et godt opspil. Selvom Klitmøller efterfølgende blev ramt af et gult kort, så blev kampens momentum ikke tippet over til Holstebro, og i det 84. minut lukkede Kasper Skak kampen, da han fuldendte sig hattrick og bragte Klitmøller på 3-1, hvilket også blev kampens slutresultat.

- Det var dejligt at få Kasper Skak i gang igen, efter at han havde nogle afbrændere i seneste kamp. Generelt var det en rigtig god holdindsats, hvor vi i store perioder af kampen ejede midtbanen. Det var dejligt at komme tilbage på sejrssporet igen, siger Martin Haahr, der også glæder sig over opbakningen fra de omkring 40 tilskuere, der havde valgt at bruge deres fredag aften på at tage med til udekampen i Holstebro.

- Det var også dejligt at give dem en sejr som tak for deres opbakning. Det var virkelig fedt, at de gad at tage turen, siger han.

Med fredagens sejr er Klitmøller fortsat placeret som nr. 1 i tabellen med fem point ned til Mejrup på 2. pladsen, dog har Mejrup spillet en kamp færre