Klitmøller led nederlag i sæsonens sidste kamp

VINDERUP:Klitmøller havde lørdag muligheden for at gå gennem sæsonen i serie 2 uden nederlag i udekampen mod Vinderup. Oprykningen havde thyboerne allerede sikret for flere spillerunder siden, så thyboerne jagtede den fejr i hatten, det er, at ende sæsonen uden nederlag. I sæsonens sidste kamp blev det dog til et nederlag på 0-1 mod Vinderup. Nederlaget skæmmer dog ikke den flotte sæson, som thyboerne har leveret.

- Vi er selvfølgelig trætte af, at vi ikke forbliver ubesejrede, dog har vi stadig haft en fuldstændig fremragende sæson. Nu står den på sommerferie, og så skal vi gøre os klar til serie 1, siger Klitmøller-træner Martin Haahr, der grundet mange afbud til lørdagens opgør var nødsaget til at sætte sig selv og assistenttræner Eigil Kjær på holdkortet.

- Vi var ramt af en del afbud, men de spillere der var med, gjorde det godt, siger Martin Haahr.

Kampen startede ikke godt for Klitmøller, der allerede i det 3. minut kom bagud med 0-1. Efterfølgende kom thyboerne lidt bedre med i kampen, og i det 14. minut fik gæsterne tilkæmpet sig et straffespark. Desværre for thyboerne blev forsøget fra de 11 meter misbrugt af Rasmus Salomonsen. I den resterende del af første halvleg kom der ikke flere scoringer.

I anden halvleg jagtede Kiltmøller fortsat udligningen, dog manglede gæsterne den fornødne snert af skarphed, og derfor tabte Klitmøller med 0-1 i sæsonens sidste kamp, inden den står på serie 1 efter sommerferien.

- Det var sådan en dag på kontoret, hvor vi gerne ville have hevet et point med os hjem, men sådan blev det desværre ikke i dag, siger Martin Haahr.

Efter søndagens nederlag slutter Klitmøller som nr. 1 i rækken med 31 point og en afstand på seks point ned til Morsø FC på 2. pladsen. I sæsonens 14 kampe har Klitmøller vundet ni, spillet fire uafgjorte og altså tabt en enkelt kamp.