Klitmøller løb fra Thisted efter pausen

KLITMØLLER:I sæsonens første kamp kom Klitmøller godt fra land, da de slog Koldby/Hørdum, mens Thisted FC spillede uafgjort mod Mejrup. Lørdag skulle de to hold så i direkte duel i serie 2, da holdende mødte hinanden i Klitmøller. Efter en lige første halvleg var Klitmøller skarpest i anden halvleg, og Klitmøller endte med at vinde med 4-1.

- Holdende havde nok hver deres halvleg. Jeg synes, at vi var det bedste og farligste hold, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

I Thisted-lejren var de især ikke tilfredse med deres præstation i anden halvleg.

- Jeg var skuffet over den måde, som vi kom ud til anden halvleg. Det blev en ærgerlig kamp for os, siger Thisted-træner Jacob Kjær.

På et vindblæst Klitmøller-stadion startede Thisted FC med vinden i ryggen, men kort tid inde i kampen skabte udeholdet modvind for sig selv, da de forærede Klitmøller to scoringer. I det 2. minut spillede TFC-målmanden bolden ud i fødderne på Mathias Konradsen, der gjorde det til 1-0. Få minutter senere blev det så 2-0, da TFC's back forærede bolden væk med den konsekvens, at Kasper Skak kunne gøre det til 2-0. Efter den dårlige start på kampen kom TFC bedre med i kampen, og i det 10. minut fik Matti Hedegaard reduceret. Efter den hektiske start på kampen faldt opgøret mere til ro, og der faldt ikke flere scoringer i første halvleg.

Fra anden halvlegs start skiftede Klitmøller Jonas Kjær ind, og han skulle vise sig at blive den helt store profil i anden halvleg. Med hans fart var han nemlig en evig trussel mod Thisted-forsvaret, og i det 58. minut overløb han gæsternes forsvar, og efterfølgende serverede han bolden for Joseph Simmonds, der gjorde det til 3-1. I det 64. minut gentog Jonas Kjær så kunsttrykket fra den forgangne scoring, men denne gang var Jonas Kjær selv i den målscorende rolle. Foran med 4-1 havde Klitmøller godt styr på kampen, og særligt Markus Elsberg og Rasmus Olsen i Klitmøller-forsvaret spillede med stor sikkerhed og autoritet. Selvom TFC forsøgte at komme tilbage i kampen, så vandt Klitmøller med 4-1.

- Vores fejl i starten af kampen kostede dyrt for os. Det er altid svært mod Klitmøller, og vi gjorde det ikke lettere for os selv ved at give dem to mål, siger Jacob Kjær, mens de i Klitmøller-lejren glæder sig over sejren.

- Vi havde en rigtig supersub i Jonas Kjær, og så synes jeg, at vi havde godt styr på det i anden halvleg, siger Martin Haahr, der glæder sig over, at hans mandskab er kommet fra start med to sejre.

- Det er rigtig dejligt som oprykker at starte med to sejre, og det lover da godt for vores sæson. Dog har vi respekt for alle holdende i rækken, for holdende kan slå hinanden på kryds og tværs, siger Martin Haahr.