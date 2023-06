Klitmøller sikrede sig oprykning med sejr på hjemmebane

KLITMØLLER:Sagen var klar, da Klitmøller fredag mødte Mejrup på hjemmebane. Med en sejr ville Klitmøller sikre sig 1. pladsen i rækken og en oprykning til serie 1 med to runder tilbage af sæsonen, mens pointtab ville udskyde oprykningsfesten. Klitmøller fik klaret deres opgave ved at tage en sejr på 2-1, og dermed sikrede Klitmøller sig oprykning for anden sæson i træk.

- Det var en rigtig fed oplevelse foran rigtig mange tilskuere på hjemmebane. Inden sæsonen stod det ikke i min bog, at vi skulle rykke op, men vi har spillet en god sæson, og det er helt fortjent, at vi rykker op, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

Fra starten af kampen var det en flok ærgerrige spillere fra Klitmøller, der gik på banen. Ærgerrigheden udmøntede sig også i et føringsmål allerede i det 6. minut. Efter et godt opspil endte bolden for fødderne af Rasmus Salomonsen, og med en god afslutning bragte han hjemmeholdet på tidlig oprykningskurs. Efter føringsmålet var Klitmøller det bedste hold i opgøret, og hjemmeholdet havde også flere store muligheder for at udbygge føringen. Skarpheden manglede dog, og i det 35. minut fik oprykningsfesten et lille afbræk, da Mejrup fik tildelt et straffespark. Gæsterne misbrugte dog deres forsøg fra pletten, men blot et minut senere fik gæsterne så en ny chance fra pletten, da Klitmøller begik endnu et straffespark. Denne gang fik gæsterne fra Mejrup scoret til 1-1. Trods et chanceovertag til hjemmeholdet var stillingen til halvleg 1-1.

I anden halvleg var Klitmøller fortsat et skridt foran Mejrup rent spillemæssigt, og i det 59. minut fik hjemmeholdet så en forløsende scoring til 2-1 og meget symptomatisk for Klitmøllers sæson, stod den offensive duo Jonas Kjær og Kasper Skak bag. Jonas Kjær fandt nemlig Kasper Skak med en god aflevering. Foran mål svigtede Kasper Skak ikke, og så var Klitmøller igen på vej mod oprykning. Efter føringsmålet havde Klitmøller flere chancer for at lukke opgøret definitivt, mens Mejrup ikke for alvor kom tæt på en udligning. Klitmøllers føring holdt hele vejen til kampens slutning, og derfor kunne Klitmøller-spillerne juble over en sejr på 2-1 og klubbens anden oprykning i træk.

- Efter deres udligning kom vi heldigvis rigtig stærkt igen. Mejrup er et dygtigt hold, men vi var lige et skridt foran dem i det meste af kampen, siger Martin Haahr.

Vil forblive ubesejret

Inden sæson var målsætning for Klitmøller, at de gik efter at overleve i serie 2. Derfor er det også kommet bag på thyboerne, at de nu har sikret sig oprykning til serie 1.

- Oprykningen er en kulmination på rigtig mange ting, og vi havde ikke regnet med, at vi ville rykke op. Nu skal spillerne have lov til at nyde det, og så er næste målsætning, at vi gerne vil gå igennem sæsonen uden nederlag, siger Martin Haahr.