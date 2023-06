Klitmøller sluttede af med sejr i sidste hjemmekamp

KLITMØLLER:I sidste uge sikrede Klitmøller sig oprykning til serie 1 med en sejr på eget græs over Mejrup, og fredag skulle thyboerne så forsøge at forkæle hjemmepublikummet for sidste gang i denne sæson, da Klitmøller mødte Holstebro i sæsonens sidste kamp på hjemmebane. I fredagens opgør tog Klitmøller en sejr på 3-1, og dermed er mandskabet fortsat ubesejret i denne sæson, inden de i sidste kamp møder Vinderup på udebane. Hjemmebanen har været et sandt fort for Klitmøller i denne sæson, hvor thyboerne har hentet 19 ud af 21 point.

- Vi ville gerne slutte godt af på hjemmebane, og det synes jeg egentlig også, at vi fik gjort. Jeg kunne lige se, at vi ikke har tabt på hjemmebane siden 9. april sidste år, så det var dejligt, at den stime holder endnu, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

I første halvleg manglede Klitmøller lige den sidste skarphed, før at de for alvor kunne blive farlige. Hjemmeholdet manglede lige den sidste afgørende aflevering på bandens sidste tredjedel, mens gæsterne fra Holstebro viste tænder, når der var dødbolde. I det 23. minut bragte udeholdet sig så foran, da de netop fik scoret efter en dødbold. I det 42. minut fik Klitmøller så udlignet til 1-1, da Mathias Konradsen gjorde det til 1-1, hvilket også var stillingen ved pausen.

I anden halvleg skiftede Klitmøller til et højere gear, og hjemmeholdet kom frem til flere gode chancer. I det 51. minut tog hjemmeholdet så føringen, da Kasper Skak blev retvendt mod mål og efterfølgende sparkede bolden i mål til 2-1. I den resterende del af kampen havde Klitmøller flere gode muligheder for definitivt at lukke kampen, men scoringen til 3-1 kom først i det 89. minut, da Mathias Konradsen fik lukket kampen til 3-1 efter oplæg af Jonas Kjær.

- I første halvleg manglede vi lige den sidste afgørende aflevering. I anden halvleg var vi dog bedst, og vi havde også chancer for at lukke kampen tidligere, siger Martin Haahr, der nu har fokus på at slutte sæsonen godt af, når på lørdag møder Vinderup på udebane i sæsonens sidste kamp inden den står på serie 1 efter sommerferien.

- Vores sæson har været over al forventning, og det ville være helt perfekt at gå igennem sæsonen uden nederlag. Det er jeg sikker på, at spillerne også er klar til, siger Martin Haahr.