Klitmøller smed føring på tre mål i underholdende sæsonpremiere

Sidste sæson tog Klitmøller den direkte billet fra serie 2 og op til serie 1, og fredag skulle thyboerne så sparke sæsonen i gang. Det gjorde de med en kamp på hjemmebane mod Højslev. Efter 70 minutter af fredagens kamp lignede det, at oprykkerne ville få en drømmestart på den nye sæson. Hjemmeholdet var nemlig i front med 3-0, men tre mål af Højslev i kampens slutfase gjorde, at Klitmøller altså måtte nøjes med et point efter et slutresultat på 3-3.

- Vi fik i hvert fald vist, at vi godt kan score mål på det her niveau, og i de første 70 minutter af kampen fik vi vist, at vi godt kan være med på niveauet i serie 1. Det var også en fed fodboldkamp, og jeg er sikker på, at tilskuerne var godt underholdt, siger Klitmøller-træner Martin Haahr, der finder glæde i det ene point, selvom det kom på baggrund af en smidt føring.

- Højslev er et godt hold, og et point mod dem er egentlig godkendt. Vi er selvfølgelig ærgerlige over måden, det skete på, men Højslev var virkelig effektive, siger Martin Haahr.

Fra starten af kampen var Klitmøller godt med, og i det 23. minut fik hjemmeholdet bragt sig i front, da Kasper Skak lagde bolden af til Rasmus Salomonsen, der scorede fra distancen. I det 37. minut fik hjemmeholdet fordoblet deres føring. Med en stikning i dybden fandt Rasmus Salomonsen Kasper Skak, og alene igennem med udeholdets keeper gjorde han det til 2-0, hvilket også var stillingen til pausen.

I anden halvleg kom Klitmøller ud med fornyet energi, og i det 49. minut kom hjemmeholdet foran med 3-0, da Jonas Kjær fandt Kasper Skak. Med en føring på 3-0 var Klitmøller på sejrskurs, og værterne havde også mulighed for at gøre det til 4-0. Som halvlegen skred frem faldt Klitmøller lidt i kadence, og det 71. minut fik Højslev reduceret. I det 77. minut kom Klitmøller yderligere under pres, da Højslev fik reduceret efter en ripost fra et frispark. I det 81. minut fuldendte gæsterne fra Højslev så deres comeback, da de gjorde det til 3-3. Efter scoringen til 3-3 kom der ikke flere scoringer, og derfor endte Klitmøllers første kamp i serie 1 3-3.

- Tempoet i serie 1 er lidt højre, end hvad vi er vant til, og det skal vi lige vænne os til. Til sidst i kampen blev vi straffet rigtig hårdt af Højslev, siger Martin Haahr.

Skal tilpasse sig niveauet

Spørger man ind til Klitmøllers målsætning for sæsonen, så er målet helt klart for thyboerne.

- Målet er overlevelse. Vi skal lige vænne os til det højere tempo i serie 1, og så skal vi undgå de to direkte nedrykningspladser, siger Martin Haahr, der også er fortrøstningsfuld i forhold til truppens forfatning.

- Vi har bevaret status quo, og så har vi fået nogle tilgange, hvilket også er med til at styrke bredden, så jeg er meget fortrøstningsfuld, siger han.