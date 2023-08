Klitmøller spillede 3-3 for anden kamp i træk

Oprykkerne fra Klitmøller har i den grad været garant for underholdning i deres første to kampe i serie 1. I første kamp mod Højslev spillede thyboerne 3-3, og i lørdagens kamp på udebane mod Aalborg KFUM blev det igen 3-3 efter et målrigt drama. Kampen igennem viste Klitmøller godt spil, og thyboerne var da også på vej mod de tre point, da de førte med 3-1 kort før tid. To scoringer i overtiden af Aalborg KFUM gjorde dog, at Klitmøller altså måtte nøjes med det ene point.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke holdte føringen. I 85 minutter præsterede vi noget af det bedste i min tid som træner her i Klitmøller, og vi havde også chancer for at lukke kampen, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

Lige fra kampens start var Klitmøller rigtig godt med i kampen, hvor thyboerne var gode både med og uden bolden, og i det 16. minut tog gæsterne så føringen. Klitmøller erobrede bolden fra Aalborg KFUM, og bolden blev spillet til Kasper Skak, der med et kort aftræk udplacerede gæsternes målvogter. Efter scoringen fortsatte de gode takter fra Klitmøller, og thyboerne havde godt styr på Aalborg KFUM i åbent spil. Hjemmeholdet var dog farlige på dødbolde, og i flere omgange fik aalborggenserne vist tænder på netop dødbolde. I første halvleg faldt der ikke flere scoringer, og derfor gik Klitmøller til pause foran med 1-0 og en god fornemmelse.

I anden halvleg fortsatte Klitmøller det gode spil, og i det 70. minut kom thyboerne så foran med 2-0. Med et godt indlæg fandt Matti Hedegaard Kasper Skak, og fra en position i det lille felt svigtede skarpretteren ikke. Med en føring på to mål lignede det, at gæsterne var på vej mod sæsonens første tre point, men i det 77. minut blev der så bragt fornyet spænding i opgøret, da en Klitmøller-spiller endte med at lave et selvmål efter et indlæg fra hjemmeholdet. Udeholdet kom dog hurtigt på sejrskurs igen, for blot et minut senere kom Klitmøller foran med 3-1. Med en aflevering i bagrummet fandt Rasmus Salomonsen Kasper Skak, og med stor selvfølgelighed gjorde han sig selv til tremålsskytte. Efter scoringen havde Klitmøller flere gode chancer for at lukke kampen definitivt, men thyboerne fik ikke scoret deres fjerde mål. I kampens overtid fik Aalborg KFUM så reduceret i forbindelse med et hjørnespark, og få minutter senere blev det så 3-3, da hjemmeholdets højreback flot sparkede bolden i mål fra en spids vinkel. Dermed sluttede kampen altså 3-3, selvom det længe så ud til, at Klitmøller ville tage sejren.

- Til sidst i kampen begyndte der nok at melde sig lidt træthed, siger Martin Haahr, der glæder sig over præstationen i kampen, selvom hans mandskab smed føringen i overtiden.

- Vi har rykket os rigtig meget i forhold til sidste kamp. I de første to kampe har vi fået nogle dyre lærepenge, men samtidig er vi som oprykker ubesejret mod to veletablerede hold i serie 1, så jeg er meget fortrøstningsfuld, siger Martin Haahr.