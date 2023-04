Klitmøller spillede uafgjort for anden kamp i træk

MEJRUP:Klitmøller har fået en god start på sæsonen i serie 2, hvor thyboerne efter fire kampe ligger nr. 1 og endnu har til gode at tabe en kamp i sæsonen. Fredag skulle Klitmøller så op mod et andet ubesejret hold i skikkelse af Mejrup. Efter en kamp mod chancer til begge hold, kunne begge mandskaber fortsat kalde sig ubesejret, efter at fredagens kamp på udebane endte 0-0.

- Ud fra kampbilledet skulle vi nok have vundet kampen. Omvendt har vi også haft en svær uge på træningsbanen, hvor vi har været ramt af skader og sygdom, så vi kan være okay tilfredse med det ene point. Både spillet og indstillingen var også bedre end i vores seneste kamp, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

Fra starten af kampen skulle de to mandskaber bruge tid på at se hinanden an, så derfor vrimlede det ikke med chancer i de første minutter af kampen. Som halvlegen skred frem, blev der åbnet mere op fra begge hold, og Klitmøller kom tæt på et føringsmål, men stoplen stod i vejen for udeholdet. Klitmøller var tættest på en føring, men stillingen efter første halvleg var 0-0.

I anden halvleg var hjemmeholdet fra Mejrup farligst i dødboldssituationer, mens Klitmøller fik skabt flere store chancer. Tre gange i anden halvleg kom thyboerne alene igennem med Mejrups målmand, men i alle tre situationer manglede udeholdet skarpheden. Den manglende skarphed fra Klitmøller betød, at opgøret endte 0-0.

- Mejrup er et godt hold, så vi kan trods alt godt bruge det ene point til noget, siger Martin Haahr.

Efter fredagens uafgjorte resultat er Klitmøller fortsat at finde på rækkens 1. plads. Klitmøller står noteret for 11 point, mens Mejrup på 2. pladsen har hentet 9. point.