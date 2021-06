Klitmøller taber sidste kamp: Fem mål af samme spiller

KLITMØLLER:Det blev en målrig affære, da Klitmøller IF og Norvestmors BK lørdag sluttede sæsonen af i Serie 2. Det var gæsterne fra Nordvestmors BK, som var skarpest foran mål og vandt kampen 6-2.

- Vi ville gerne have sluttet af med en sejr, men vi spillede i undertal i store dele af anden halvleg og er stadig ramt af skader, så vi blev straffet, siger spillende træner fra Klitmøller IF, Jacob Svane.

Det var Klitmøller IF, der kom bedst fra start, og efter fire minutter var de foran 1-0, da Nimatullah Ahmadi blev spillet fri.

- De første 20 minutter var vi ikke med, men derefter kom vi bedre med og fik overtaget, siger Johnny Vestergaard, der stod i spidsen for Nordvestmors BK i lørdagens kamp.

Efter 26 minutter udnyttede Anders Bull fra Nordvestmors BK en målmandsfejl og udlignede. Syv minutter senere udnyttede han en ny fejl i Klitmøller IF’s forsvar og bragte gæsterne foran.

I anden halvleg kom Klitmøller IF godt ud, og efter 51 minutter blev Biju Rasaily spillet i dybden og udlignede. Men ti minutter senere kom de bagud igen, da Anders Bull fuldendte sit hattrick. Klitmøller IF begyndte at satse mere offensivt, men det straffede Nordvestmors BK. Først var det Anders Bull, som ikke var færdig med at score, og efter 80 minutter kom Mads Vester Nielsen også på måltavlen. Til sidst fik Anders Bull scoret sit femte mål på et langskud efter 87 minutter til resultatet 2-6.

- I anden halvleg sad vi på det meste, så det er en god følelse vi står med nu, siger Johnny Vestergaard.

Kampens resultat betyder, at Nordvestmors BK ender på fjerdepladsen i Serie 2. Klitmøller IF slutter af på sidstepladsen og skal spille Serie 3 næste sæson.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Klitmøller IF

Nordvestmors BK

Resultat: 2-6

Pausestilling: 1-2

Mål: 0-1 Nimatullah Ahmadi (4), 1-1 Anders Bull (26), 1-2 Anders Bull (33), 2-2 Biju Rasaily (51), 2-3 Anders Bull (61), 2-4 Anders Bull (78), 2-5 Mads Vester Nielsen (80) og 2-6 Anders Bull (87)