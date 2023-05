Klitmøller vandt sikkert mod Vinderup

KLITMØLLER:Oprykkerne fra Klitmøller har taget rækken med storm, og thyboerne har sat sig på rækkens 1. plads. Torsdag skulle thyboerne så forsøge at bevare deres topplacering, da de mødte Vinderup på hjemmebane i serie 2. Kampen var en velspillet en af slagsen, men Klitmøller havde den ekstra fornødne individuelle kvaliteter, og Klitmøller endte med at vinde kampen sikkert med 4-0. Dermed er Klitmøller fortsat tophold i serie 2, hvor der nu er et hul på 2 point ned til Vinderup på 2. pladsen.

- I dag leverede vi det, der skulle til. Vi leverede en god indsats, og så var vi også lidt heldige i nogle situationer. Vinderup er et rigtig godt hold, og de spillede en god kamp, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

Klitmøller fik en sand drømmestart på kampen, for allerede i det 3. minut kom hjemmeholdet på 1-0, da Mathias Konradsen tog nogle gode træk ind i banen og efterfølgende udplacerede Vinderups målvogter med en flot afslutning. Thyboernes start blev endnu bedre i det 12. minut, da Rasmus Salomonsen scorede på et direkte frispark. Drømmestarten blev fuldent i det 16.minut, da Joseph Simmonds gjorde det til 3-0. Målet lignede umiddelbart et flot langskudsmål, men træner Martin Haahr tror, at vinden spillede en rolle målet til 3-0.

- Udefra set lignede det jo et rigtig godt mål, men jeg er ikke helt sikker, at det var meningen, siger Martin Haahr med et grin.

Efter den gode start på kampen faldt scoringsfrekvensen i opgøret, og i resten af første halvleg faldt der ikke flere scoringer.

I anden halvleg blev Klitmøller aldrig for alvor truet af Vinderup, og i det 59. minut kom Klitmøller på 4-0, denne gang var det blevet Kasper Skaks tur til at komme på måltavlen. Med en skarp afslutning fandt han vejen til netmaskerne, og så var ydmygelsen af Vinderup total. I den resterende del af kampen faldt der ikke flere scoringer, og Klitmøller endte dermed med at vinde med 4-0.

- Vi havde nogle afbud i dag, men så var der bare nogle spillere fra vores hold i serie 4, der steppede ind, siger Martin Haahr.

Godt udgangspunkt

Med halvdelen af sæsonen tilbagelagt ligger Klitmøller på rækkens 1. plads, og det vækker selvsagt glæde hos oprykkerne fra Klitmøller.

- Vi har givet os selv et rigtig godt udgangspunkt i forhold til resten af sæsonen, og så må vi se, hvad det rækker til. Der er dog intet, der er givet i denne række, og alle hold kan slå alle, siger Martin Haahr.