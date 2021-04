Oprykkerduel: Klitmøller var skarpest

thisted fc

klitmøller if

1-4

fodbold, serie 2

THISTED:Lørdag var der dømt oprykkerbrag i serie 2, da Thisted FC på hjemmebane tog imod Klitmøller IF. Det endte med et nederlag til TFC på 1-4, dog fortalte slutcifrene ikke den helt sande historie om kampens forløb.

- Jeg synes, at cifrene lyver, og den kunne sagtens have endt 3-2 til os. De var dog skarpere end os i begge felter. Klitmøller er jo også et meget rutineret hold, mens vi er temmelig unge, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær, mens de i Klitmøller-sejren ser sejren som ganske fortjent.

- Jeg vil sige, at det var fortjent, at vi vandt. Der var heller ingen tvivl om, at vi havde rutinen, siger spillende træner for Klitmøller IF Jacob Svane.

Hjemmeholdet kom bedst ud af starthullerne i opgøret, blandt andet grundet et gult kort til udeholdet efter blot tre minutter. Selvom hjemmeholdet dominerede spillet og havde flere fine antrit til at tage føringen, så bragte Klitmøller sig foran i kampens 34 minut, da Klavs Hellegaard omsatte et straffespark. Kort tid efter fordoblede Daniel Salomonsen Klitmøllers føring, da et ellers ufarligt langskud fra hans fod strøg i mål.

Kort inde i anden halvleg fik Klitmøllers Joseph Simmonds marchordre, da han modtog sit andet gule kort. Med en mand i overtal genvandt hjemmeholdet overtaget, og i det 67. minut fik Jacob Kjær reduceret, da han satte sidste fod på et godt indlæg. Efter reduceringen satsede TFC alt i jagten på endnu et mål. Den offensive satsning gav dog bagslag, og i det 80. minut satte Klitmøller en kontra ind, som Thorsten Marx afsluttede. I det 85. minut kom det sidste søm så i hjemmeholdets kiste, da Klavs Hellegaard fra midten af banen fangede hjemmeholdets keeper ude af målet og på flot vis sparkede bolden i kassen til slutresultatet.

- Alle de 14 som vi havde med i dag gjorde det godt, siger Jacob Svane.

Klitmøller har med sejren fået en god start på tilværelsen i serie 2, og den gode start vækker da også begejstring hos Jacob Svane.

- Jeg synes, at det er mega fedt, at jeg om 43-årig har muligheden for at spille med om en oprykning, siger han.

Mens Klitmøller er kommet fra start, er det gået mere træt hos TFC, der endnu ikke har fået point.

- Vi ville gerne have haft point i dag, men skarpheden manglede, siger Jacob Kjær.

Pausestilling: 0-2

Mål: 0-1 Klavs Hellegaard (34). 0-2 Daniel Salomonsen (40) 1-2 Jacob Kjær (67). 1-3 Thorsten Marx (80) 1-4 Klavs Hellegaard (85)