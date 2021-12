Klitmøllers SUP-kometer leverede overbevisende resultater i 2021

KLITMØLLER:Stand Up Paddle (SUP) er måske nok fortsat en nichesport, men eliteteamet hos surfklubben NASA (North Atlantic Surf Association) i Klitmøller er vokset i løbet af 2021.

I samarbejde med Thisted Kommune har NASA lanceret en ny elitestrategi, hvor eliteteamet har haft glæde af træningssamlinger og sparring.

Det har skabt et sammenhold, som har været medvirkende til at sikre flere flotte resultater for de unge udøvere.

19-årige Caroline Küntzel fortsætter med at imponere, med førstepladser i to afdelinger af Danish SUP Tour samt to DM-titler blandt bedrifterne på CV’et i 2021.

17-årige Jeppe Skipper kan også se tilbage på et godt år, hvor han blandt meget andet opnåede at komme i top 3 for U17 ved femte stop på årets World Tour i North Carolina i USA.

Den lidt mere rutinerede Christian ”Polarbear” Andersen udmærkede sig med talrige førstepladser, herunder tre afdelinger af Danish SUP Tour og dermed den samlede sejr, en samlet femteplads på World Touren og to DM-titler.

Et andet kendt ansigt i form af Casper Steinfath sikrede sig blandt andet to DM-titler.

Endelig har 15-årige Kathrine Bergmann for alvor slået sit navn fast med syvtommersøm. Den unge udøver løb med titlen som samlet DM-vinder for U15 og U18, samt samlet vinder overall på Danish SUP Tour for U18. Ved Danish SUP Tour var hun faktisk så god, at hun endte på en samlet 10. plads på kvindesiden på tværs af aldersgrupper.

Elitekoordinator hos NASA Peter Wendt fortæller, at det især er på SUP, hvor Danmark gør sig bemærket.

- I 2022 arbejder vi mod at få organiseret den her sportsgren, så vi får skabt noget vidensdeling og giver de unge talenter nye muligheder. For mig er det det, der driver arbejdet nu og her, siger Peter Wendt om talentarbejdet.

- Vi behøver ikke arbejde for at motivere de unge, for de er i forvejen meget motiverede. Men vi skal forsøge at bygge et miljø op omkring dem, som kan støtte og hjælpe dem med med kompetencer indenfor for eksempel mentaltræning og teknik, tilføjer han.

Udover SUP omfatter surfklubben NASA også bølgesurfing og windsurfing.