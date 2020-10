Klittoppe i Vorupør

VORUPØR:Tirsdag lød startskuddet til opførelsen af fire designhytter med havudsigt på Vorupør Camping.

De nye designhytter har fået navnet ”Klittoppene”. Der er tale om fire separate bygninger, som hver indeholder en enhed på 25 kvadratmeter med plads til to plus to overnattende, og en enhed på 45 kvadratmeter med plads til fire plus to overnattende.

Det bliver også muligt at leje en ”Klittop” samlet og få plads til en større gruppe på 10 personer.

Vorupør Camping bliver således en af de første pladser i landet, der benytter sig af mulighederne i det nye campingreglement fra 2019, som åbner op for overnatningsmuligheder på en campingplads med sammenbyggede enheder på op til 70 kvadratmeter.

- Efterspørgslen efter den slags mere luksuriøse og dermed dyrere overnatningsmuligheder på campingpladserne er stigende. Det mærkes også i Vorupør, ikke mindst efter at Cold Hawaii-brandet virkeligt kan mærkes i byen. Vi ser en helt anden gruppe af mere kræsne gæster der efterspørger naturen og også god arkitektur i landskabet, fortæller Chatrine Brusgaard fra Vorupør Camping.

Hun påpeger, at samarbejdet med Thisted Kommune og de relevante medarbejdere har været forbilledligt i forhold til både at få en ny lokalplan på plads, men også i forhold til de mange detaljer i forbindelse med det konkrete byggeri.

- Vi går all in med blandt andet sauna, udebruser og udespa til alle enheder, som også alle får fuld havudsigt, fortæller Chatrine Brusgaard.

Det nye byggeri forventes at kunne tages i brug til påske 2021. For at være helt sikre på at blive færdige til velkomst til de første gæster, startes udlejningen dog først til december.

Hytterne er tegnet af Spant Studio Arkitekter fra Aarhus. Hurup Murerfirma v. Ricky Larsen, Tømrer Jens Kr. Andersen fra JKA Byg i Vorupør, Vestkystens VVS og Vorupør El-Service har fået opgaven med at opføre byggeriet.

De nye ”Klittoppe” forventes at give yderligere ca. 5000 overnatninger årligt.

Ejerfamilien Brusgaard, der står bag Feriepartner Thy og Meny, står bag investeringen.