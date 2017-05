Kloakservice med i top tre

THISTED: Kampen om at blive hædret som årets transportvirksomhed er ved at gå ind i sin sidste og afgørende fase for Thisted Kloakservice. 24 virksomheder fordelt over hele landet har været indstillet. Nu er der tre tilbage, som foruden Thisted Kloakservice er vognmand Anders Larsen fra Hedehusene og Brædstrup Vognmandsforretning i det midtjyske.

- Det er anden gang, vi er nomineret, og denne gang er vi indstillet af en kunde, siger Bjarne Bloch, der er indehaver af firmaet.

Online-afstemningen kører frem til fredag klokken 12 på Facebook. Herefter er det pr. sms frem til lørdag.

- Som det ser ud nu, så ser det fornuftigt ud, siger Bjarne Bloch.

Prisen gives som et skulderklap til de selvkørende vognmænd, der har gjort en særlig indsats indenfor kommunikation, sociale medier eller it- teknologi i virksomhedens daglige drift.

Det er 14. gang prisen gives af Dansk Transport Logistik, og den overrækkes på Hotel Scandic i Aarhus lørdag aften.