Knæk i hydraulikken: Feggesundfærgen ligger stille

AMTOFT:Et lille knæk i en del af hydraulikken til de ene skrue fik tirsdag eftermiddag store konsekvenser for Feggesundfærgen. Den måtte nemlig indstille sejladsen lige omkring ved 16-tiden.

- Vi har knækket noget i hydraulikken til den ene skrue på færgen. Vi har allerede en smed på vej herud for at få kigget på skaden. Men det betyder, at vi skal have fat i en reservedel, og der vil nok gå til i morgen tidlig, før vi kommer til at sejle igen. Det er ellers ikke vores stil at ligge stille, understreger kaptajn på Feggesundfærgen Søren Broundal.

Den otte år gamle færge ligger i havnen i Arup på Thysiden. Her er der også en mindre skade på en broklap på anløbspladsen, men den klarer færgefolkene selv.

Søren Broundal understreger, at man vil gøre alt for at være klar til første afgang tidligt i morgen.

- Vi har en del lastbiltrafik i tiden på grund af høsten, så det er da ærgerligt at gå glip af den trafik, siger en ærgerlig kaptajn, der tirsdag eftermiddag måtte skuffe en række bilister og andre trafikanter, som gerne ville have været med færgen til Mors.

Hvis folk har planer om at bruge færgen tirsdag aften eller onsdag, så kan de her melde sig til en SMS-service og få besked om færgens drift.