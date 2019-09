Knallertkører dømt: Køretur endte med dødsfald

THY:En 20-årig mand fra Thy blev onsdag idømt seks måneders betinget fængsel for uagtsomt manddrab. Dermed blev der sat punktum i retssystemet for en knallert-tur i juni, der endte tragisk med en 20-årig mands død. Den dømte var beruset, da ulykken skete, og blev også ubetinget fradømt retten til at føre knallert i to år.

Det oplyser Helene Vestergaard fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den nu afdøde 20-årige sad bag på den dømtes knallert om aftenen 21. juni i Bedsted i Thy, hvor han sad med ryggen til kørselsretningen og ikke havde hjelm på. Under en opbremsning ved et kryds faldt passageren af, idet han ikke var forberedt på, at der skulle standses. Han fik meget alvorlige hovedskader i faldet og døde senere på Aalborg Universitetshospital.

Dommen er med vilkår om 80 timers samfundstjeneste. Den dømte udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.