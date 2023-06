Knaster i skolestruktur: Håb om en aftale inden kommunalbestyrelsen mødes

THISTED:Tirsdag til middag.

Sådan lyder borgmester Niels Jørgen Pedersens (V) bud på, hvornår der er mulighed for at præsentere den aftale om ny skolestruktur i Thisted kommune, som der kan samles et politisk flertal for, når kommunalbestyrelsen mødes tirsdag klokken 19.

Hvad aftalen indeholder, vil borgmesteren ikke gå i detaljer med.

-Der forhandles stadig, oplyser Niels Jørgen Pedersen mandag sidst på eftermiddagen, men tilføjer, at forventningen er, at der kan præsenteres en aftale tirsdag inden mødet i kommunalbestyrelsen, hvor der så vil ligge et forslag til ny skolestruktur.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen forventer at kunne præsentere en aftale om ny skolestruktur tirsdag - inden kommunalbestyrelsen samles tirsdag aften. Arkivfoto: Bo Lehm

Joachim Plaetner Kjeldsen (ALT), oplyser, at han er klar til at støtte en aftale, som mandag stadig lå som et forslag.

- Spørgsmålet er, om der kommer et forslag, som enten kan samle et flertal - eller som ikke har et flertal imod sig, siger Joachim Plaetner Kjeldsen om situationen, som den tegnede sig mandag sidst på eftermiddagen.

Stemme med indflydelse

Han bekræfter dermed, at der stadig forhandles, at der ligger et oplæg, og at forhandlingerne pågår efter fire forudgående forhandlingsrunder, som er afviklet efter høringen af forslaget til ny skolestruktur var afsluttet.

- Alternativet har kun ét mandat i kommunalbestyrelsen. Selv om det ikke giver meget tyngde, så er det nok til, at vi kan få indflydelse med vores ene stemme, siger Joachim Plaetner Kjeldsen, som ikke tror, der kan findes et bredt flertal bag den beslutning, kommunalbestyrelsen træffer tirsdag aften.

- Det handler om, hvad de store partier finder ud af med sig selv. Jeg har ikke været fluen på væggen, når de har drøftet sagen, men skal der findes det nødvendige flertal på mindst 14 for et forslag, så kræver det stemmer fra de store partier. Hvor bredt flertallet bliver, afhænger helt af, hvordan de partier stemmer, siger han med tanke for, at konstitueringsgruppen bag borgmester Niels Jørgen Pederen, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tilsammen har 15 mandater.

Det ene mandat, Nye Borgerliges Brian Nielsen har tidligt i forløbet meldt ud, at han ikke lægger sin stemme til et forslag, der indebærer skolelukninger. Derfor skal konstitueringen kun tage yderligere en stemme, før der ikke kan findes et flertal for skolestrukturen her. Og det placerer Socialdemokratiet i en nøgleposition, hvis der skal være sikkerhed for et flertal med bredde.

S og V har nøglen

Joachim Plaetner Kjeldsen vurderer mandag eftermiddag, at nøglen til en løsning ligger hos Venstre og Socialdemokratiet.

Han kan ikke bedømme, om forhandlingsforløbet har været normalt eller unormalt i forhold til tilsvarende forhandlinger tidligere.

- Men om ikke andet har processen gjort det helt synligt for alle, hvor presset vores skoleområde er økonomisk. Ønsket om flere midler er udtalt i mange af høringssvarene. Det er vigtigt for mig at være med i en beslutning om skolestrukturen, men det er også vigtigt at den beslutning, der træffes tager højde for, at det næste der skal til forhandling er, hvordan skolerne tilføres flere midler, siger han.

Efterlyser ansvarsvilje

Dansk Folkepartis Ib Poulsen har tilkendegivet, at han er klar til at støtte et forslag.

- Men jeg venter fortsat på, at se det endelige forslag. Min "gruppe" er afklaret, og hvis Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative også når til en afklaring om et forslag, der er økonomisk ansvarligt og ser på kvaliteten i undervisningen, så har vi en model. Den vil kræve, at der lukkes skoler, måske kun en, siger Ib Poulsen, som mandag sidst på eftermiddagen ventede på, at de store partier "bed til bollen".

- Og så er jeg spændt på, hvor meget de kan bide over, og hvor meget af det samme, de bider på, siger han.

Ib Poulsen undrer sig over, at der i de store partier har manglet vilje til at tage ansvar for beslutninger, partierne selv har været del af.

- Vi var enige om et budget, hvor der skulle findes ni millioner på skolestrukturen. Det sker kun ved at lukke matrikler. En, måske lidt flere, men næppe alle de fem, der var bragt i forslag, da forslaget til ny skolestruktur blev sendt i høring, siger Ib Poulsen og tilføjer, at han er klar til at lægge sin stemme til et forslag i håb om at medvirke til, at der lukkes færrest mulige skoler.