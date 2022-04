Køber ejendom i Thisted for at få plads til grønne ambitioner

THISTED:Hvis man skal blive Danmarks mest klimavenlige eventleverandør, så kræver det plads at boltre sig på.

Netop det får Gear Up Green fra 1. juni, hvor virksomheden overtager ejendommen på Højmarken 12, den tidligere forsøgsstation, som blandt andet huser Thisted Kloakservice.

Sælger er Lars Krabbe, indehaver af Krabbe Invest Handel i Snedsted.

- Det er kun et års tid siden, jeg købte ejendommen af mine forældre, og det var ikke meningen, at jeg skulle sælge den igen så hurtigt. Faktisk havde jeg tænkt mig, at jeg ville gå og sætte det lidt i stand, og hvis jeg så blev træt af at sælge biler engang, så kunne jeg måske leve af lejeindtægterne fra det her, siger Lars Krabbe, og tilføjer:

- Men jeg lever af at handle, så når to plus to giver fem, slår jeg til.

Indtil videre har Gear Up Green lejet sig ind i det tidligere Hidrostal i Vilsund, lige ved rundkørslen. Men det har hele tiden været ment som en midlertidig løsning, og eftersom bygningerne på grunden står til at blive fjernet for at give plads til en ny Rema 1000, kunne eventleverandøren snart ikke vente længere med at komme op med et alternativ.

Flere muligheder er blevet vægtet for at finde frem til, hvor virksomhedens fremtidige hjemsted skulle være.

- Vi diskuterede, om vi ville blive nødt til at flytte virksomheden helt ud af Thy. Men eftersom begge vi ejere kommer herfra, så var det vigtigt for os, at vi bevarede tilknytningen hertil, siger Jesper Kjær Andersen, medejer af Gear Up Green.

Han fortæller, at virksomheden i første omgang var ved at købe en grund på Rævebakken i Vilsund, hvor man selv ville i gang med at bygge.

- Det blev ikke til noget, men det viste sig faktisk at være held i uheld for os. Her får vi nemlig en meget bedre placering, i forhold til de store veje i Thy, og samtidig får vi mere plads at boltre os på. Her er oceaner af muligheder, siger Jesper Kjær Andersen.

For en virksomhed som Gear Up Green, der lever af at sende sit grej ud på landevejene og rundt til alle afkroge af Danmark, er logistikken ekstremt vigtig. Men vigtig er også plads til at opmagasinere udstyr, rengøre det brugte og udbedre fejl og mangler.

Men der er også mange grønne ambitioner, som det nu bliver muligt at leve ud, fortæller Jesper Kjær Andersen:

- Vi vil gerne være Danmarks mest klimavenlige eventleverandør, og derfor sætter vi gang i en masse tiltag, der skal være med til at gøre os mere grønne. Vi vil for eksempel gerne have et anlæg, hvor vi selv kan rense og genanvende vand, men vi har mange flere tiltag i støbeskeen, siger han.

Der er overtagelse på ejendommen allerede 1. juni, og så er der lidt forskellige ting, der skal tilrettes, inden Gear Up Green flytter ind, så der er tale om en gradvis flytning.

- Vi vil have asfalteret noget af området, etableret en vaskeplads, og så skal vi se på, om administrationsbygningen skal shines lidt op. Der er lejere i nogle af bygningerne, og det tænker jeg egentlig, at vi vil blive ved med at have, siger Jesper Kjær Andersen.

Gear Up Green har lejekontrakt på sin nuværende lokation frem til 30. september.