Købere tvunget ud af deres luksuslejligheder: Nu får de endelig lov at flytte ind

THISTED:Køberne af de nyopførte luksuslejligheder på Sydhavnsvej i Thisted får nu omsider lov at flytte ind i de boliger, som nogle af dem allerede har prøvet at flytte ind i to gange tidligere, for derefter at blive tvunget ud igen.

Allerede i juli flyttede de første købere nemlig ind, idet de havde fået overdraget nøglerne af Nybolig og havde indtryk af, at tingene var i orden. Men byggeriet stod slet ikke færdigt, og bygherren havde ikke fået den nødvendige ibrugtagningstilladelse fra Thisted Kommune. 15. juli fik ejerne af otte lejligheder et påbud fra Thisted Kommune om at fraflytte lejlighederne senest 22. juli.

Der gik dog ikke længe, før ejerne flyttede tilbage igen, idet de mente, at der nu var styr på de ting, der manglede at blive udbedret. Den opfattelse delte Thisted Kommune bestemt ikke, og 18. august landede en ny varslingsskrivelse i beboernes e-boks med et påbud om at rømme bygningen senest 22. august.

Siden har de gået og ventet, mens bygherren har arbejdet på at gøre byggeriet helt færdigt og klar til at leve op til kravene til at få den ønskede ibrugtagningstilladelse.

Mandag aften kom den. Det oplyser Henrik Bojsen Jensen, der ejer selskabet Sydhavn Thisted ApS sammen med Brian Fredsø Vangsgaard.

Henrik Bojsen Jensen skrev på sin private Facebook-side: "Der er kommet hvid røg op. Dem, der har købt deres drømmebolig på Thisted Sydhavn må også bo der."

- Vi modtog ibrugstagningstilladelsen i går klokken 20. Folk kan flytte ind nu, siger han.

En repræsentant for beboerne fik viderebragt den glædelige nyhed samme aften.

- Vi er lykkelige for det på beboernes vegne, ovenud lykkelige. Det har været en meget træls omgang, fastslår Henrik Bojsen Jensen.