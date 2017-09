Købmand overfaldet: Politiet massivt til stede

VESTERVIG: Klokken 06.22 blev købmanden i Vestervig overfaldet af to mænd, som bagbandt ham og bagefter forsvandt med de byttepenge, som skulle i butikkens pengekasse.

Thisted Politi har sendt flere patruljevogne til stedet og rekvireret en hundepatrulje for muligvis at finde spor efter gerningsmændene.

For godt tre år siden blev købmanden også overfaldet og to mænd blev kort efter sigtet for overfald og røveri.

Skulle nogen i området have set eller hørt til overfaldet, kan politiet kontaktes på telefon 114.