Købmandens tilbud: Gå til læge, mens du køber ind

ØSTERILD: Som den første dagligvarekæde i Danmark lancerer Min Købmand et nærhedskoncept, hvor borgere i Danmarks mindre byer får adgang til fremskudt borgerservice, digital lægekonsultation og andre offentlige ydelser, når de er ude at handle. Konceptet testes i øjeblikket hos købmand Matias Paaske i Østerild.

Matias Paaske har store forventninger til det nye koncept.

- Vi har jo et rigtig godt sammenhold her i Østerild, så jeg er bare glad for, når vi kan hjælpe vores lokale kunder. Det er især vores ældre borgere, der kan synes, det er langt og besværligt at tage ind til Borgerservice i Thy. Og så vil de hellere have hjælp af vores personale, som de jo kender i forvejen, siger Matias Paaske.

Borgerne i landdistrikterne er dem, der har den største afstand til offentlige serviceydelser. Og afstanden er kun blevet større i løbet af de seneste ti år. Ifølge en analyse fra 2022 foretaget af Damvad Analytics, ville borgere i gennemsnit have over 10 km til den nærmeste dagligvarebutik, hvis ikke der lå en lokal købmand i nærområdet.

Nu vil dagligvarekæden Min Købmand også bringe offentlige ydelser tættere på borgerne med konceptet NærVelfærd, hvor borgerne i private rammer kan tilgå en række digitale, offentlige platforme, heriblandt digital lægekonsultation, i butikken Personalet står sågar klar til at hjælpe med at bruge de forskellige funktioner, hvis borgerne har brug for det.

NærVelfærd skal skabe liv

- Vi tror, at NærVelfærd kan gøre en enormt stor forskel for særligt ældre og udsatte borgere, men også for travle familier, der kan bruge mindre tid på transport og mere tid sammen. NærVelfærd skal være med til at skabe liv og udvikling i de mindre samfund, vi er en del af. Når de vigtigste offentlige ydelser er tilgængelige i lokalområdet, bliver byen mere attraktiv. Lige nu tester vi i én butik, men vi håber at udbrede konceptet til flere butikker, hvor der er et behov, siger Esben Keller, kædedirektør for SPAR, Min Købmand og Let-Køb.

For knap et år siden lancerede Dagrofa et samfundsløfte, som annoncerede, at koncernen vil åbne dagligvarebutikker i byer med mindst 600 indbyggere, hvis der er den nødvendige lokale opbakning.

Udmeldingen om samfundsløftet for knap et år siden medførte en stigende interesse fra borgere i hele Danmark for at få en lokal dagligvarebutik til nærområdet. NærVelfærd konceptet er næste skridt mod yderligere styrkelse af lokalsamfundene.

NærVelfærd-konceptet består konkret af en kabine, hvor man i kendte og trygge rammer kan få adgang til bl.a. Borger.dk, Sundhed.dk og e-Boks og f.eks. få en videokonsultation med sin læge. Personalet i Min Købmand Østerild står også klar til at hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan boksen bruges eller man gerne vil have hjælp til at bruge de offentlige ydelser.

Matias Paaske og hans ansatte er klar til at hjælpe kunderne med ting, man normalt ikke går til købmanden for at få klaret, Arkivfoto: Ole Iversen

Fællesråd skæver til Østerild

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man også positivt stemt overfor det nye tiltag i Østerild.

- Vi ved, at der i landdistrikterne er forholdsvis flere ældre og svage, som ikke har god digital adgang hjemme, eller er trygge ved at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Samtidig er afstanden til borgerserviceafdelinger i kommunerne blevet store, og busbetjeningen dårligere, så derfor er det rigtig godt, at man hos købmanden i Østerild nu laver faciliteter til at kunne koble på offentlige digitale løsninger, herunder videokonsultationer med sin læge. Vi håber, det bliver en succes, så vi får flere af den slags muligheder i fremtiden, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Igennem de seneste ti år er hver anden dagligvarebutik udenfor de største byer lukket, ligesom mange offentlige servicetilbud er rykket mod kommunale centerbyer. Min Købmand har i løbet af de sidste tre år forsøgt at vende udviklingen og har åbnet 29 butikker udenfor de største danske byer. Samlet har Dagrofa knap 100 borgerprojekter fordelt i hele landet.