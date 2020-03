Kødmarked mættet: OL-udsættelse med til at koste 25 jobs på nordjysk slagteri

THISTED:25 medarbejdere står i løbet af denne uge til at blive afskediget fra slagteriet Tican i Thisted. Det skyldes ifølge en pressemeddelelse fra virksomheden "ændret efterspørgsel i markederne".

- Vi ser desværre et fald i efterspørgslen fra det japanske marked. Denne situation ventes ikke at ændre sig væsentligt i den kommende tid, udtaler administrerende direktør Niels Jørgen Villesen i en pressemeddelelse.

Til NORDJYSKE siger han:

- Analyserækkefølgen er således: Markedet i Japan har det svært. Deres lagre er fyldte, og der er andre markeder, som vil betale lige så meget, som japanerne vil. Vi har handlet med Japan i mange år og haft en stor andel til det marked. Det skal vi også fortsat have. Men omfanget er vi nødt til at skære ned på, så lang tid vi kan se frem i tiden, for de kan ikke betale så meget, som andre kan for varerne, forklarer direktøren.

At deres lagre er fyldte skyldes blandt andet, at de har sørget for at have varer hjemme til de forventede gæster, som skulle besøge Japan til de olympiske lege, der jo var planlagt til afholdelse i år, men på grund af coronakrisen er udskudt til næste år.

- Derfor varer det nu længere tid, inden de får tømt deres fyldte lagre, og derfor har de ikke brug for flere varer her og nu, lyder det fra Niels Jørgen Villesen.

Han oplyser, at det mandag har været diskuteret med tillidsrepræsentanterne på virksomheden, hvorvidt det ville være muligt, og i givet fald hvornår en genansættelse af de afskedigede medarbejdere kunne komme på tale.

- Men det kommer ikke lige på tale, at der kan ske genansættelser inden for en overskuelig fremtid. Var det et kvartal eller lignende, så ja, men det her kommer til at vare halve eller trekvarte år, forklarer direktøren.

Han siger, at Tican i stedet vil forsøge at rette afsætningen mod andre markeder, hvor produkterne kræver mindre forarbejdning.

- Det er naturligvis med beklagelse og stort vemod, at vi må reducere medarbejderstaben med de cirka 25 medarbejdere, siger Niels Jørgen Villesen.

Tican har omkring 600 ansatte lige nu.