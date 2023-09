Køreplanen for grøn satsning er klar: Målet er at udpege energizoner

I april sagde Thisted Kommunalbestyrelse "ja" til at sætte gang i et pilotprojekt for "borgerdreven udpegning af energizone i den sydlige del af Thy". Tanken er, at borgerne i lokalområdet selv kan være med til at forme energizonen og samtidig sikre at lokalsamfundet får mest muligt ejerskab og indflydelse på de energianlæg, der skal opstilles i zonen, så de kan skabe værdi i lokalområdet.

Nu starter en ny del af processen, der skal føre til udpegning af fire til seks energizoner i Thisted Kommune. Kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har på sit seneste møde taget det forløb til efterretning, som hen over efteråret skal fastlægge de kriterier, der skal danne baggrund for den politiske behandling af ansøgninger om etablering af energianlæg i og udenfor energizoner og i slutningen af november munde ud i en beslutning om den overordnede placering af energizonerne.

En energizone er et geografisk afgrænset område, som i kommuneplanen udlægges til etablering af energianlæg og til følgeindustri. I en energizone kan der etableres flere typer af energianlæg.

Arbejdet starter i næste uge, når kommunalbestyrelsen 19. september præsenteres for de overordnede placeringer af fremtidige energizoner i kommunen.

Ugen efter, 25. september, bliver erhverv-, klima-, miljø- og teknikudvalget orienteret om placeringen af energizoner, og samtidig skal der i perioden fra 21. til 27. september holdes borgermøder, dels for at præsentere de mulige placeringer af energizonerne, dels for at klæde borgerne på "til at vurdere, hvilke kriterier der bør vægtes ved etablering af energianlæg", fremgår det af sagsfremstillingen til udvalget.

Fra 13. til 28. november skal sagen igen på politikernes bord. Her skal der blandt andet tages stilling til de overordnede placeringer af energizonerne samt til kriterierne for behandling af ansøgninger om etablering af energianlæg både i og udenfor energizonerne.