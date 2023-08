Kørestolsbrugers klage hjalp: Nu er der låst op til toilettet

THISTED:- De vil alligevel ikke have, at jeg tisser i elevatoren!

Det siger Yvonne Andersen med et glimt i øjet. Hun er lettet over, at det nytter at stå frem med et (på)trængende problem, som hun gjorde i Nordjyske for mindre end et døgn siden. Som kørestolsbruger har Yvonne Andersen oplevet at måtte løbe spidsrod mellem forretningerne i J. P. Jacobsen Center i Thisted for at få udleveret en nøgle til handicaptoilettet, som ingen angiveligt kendte til.

Det har nu fået centerledelsen til at agere.

- Vi har i aftes besluttet at lade døren til handicaptoilettet stå ulåst, således at det ikke længere er nødvendigt at spørge efter en nøgle. Det blev effektueret fra fredag morgen klokken otte. Når vi indtil videre har valgt at bruge penge på at have en service til kunderne i form af toiletter, er det selvfølgelig ærgerligt for os, hvis det giver anledning til kritiske artikler, hvor borgere misfortolker vores hensigt. Jeg håber hermed, at den dame, der stod frem, og alle andre, der bruger vores toiletter, vil være tilfredse med det, siger direktør Per Overgaard Christensen, J. P. Jakobsen Center.

Han tilføjer, at centerledelsen ikke hidtil har oplevet klager eller problemer med adgangen til handicaptoilettet på førstesalen i centret, men han erkender, at der kan have været forvirring om, hvor nøglerne til det opbevares i en periode, hvor butikker, blandt andre hans egen tidligere forretning, Skoringen, er rykket ned i stueplan, mens overetagen er ved at blive nyindrettet til kontorer og liberale erhverv.

Og så har der været en god grund til at aflåse handicaptoilettet, der også rummer pusleplads til brug for forældre med småbørn.

- I et så stort hus, som centret er, har hærværk på toiletterne været et kæmpeproblem. Når vi nu lader døren til handicaptoilettet være åben, vil vi samtidig bruge ekstra på at have vagter, som kan holde øje med dem, der misbruger tingene frem for at bruge dem. Vi har desuden rengøring på toiletterne hver eneste morgen og aften, således at der hele tiden ser pænt og indbydende ud, siger Per Overgaard Christensen.

I forbindelse med ombygningerne kan direktøren ikke helt forudse, om der vil ske ændringer i den service, som de gratis kundetoiletter udgør.

- En ting er sikker: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at servicere brugere og borgere i Thisted Kommune. Vi påtænker også at holde et møde med kommunen for at drøfte, om vi sammen kan indrette flere toiletter, også til handicappede, så ingen risikerer at blive udsat for det her igen, siger Per Overgaard Christensen.

- Det er fint for os alle, der skal bruge det toilet, siger Yvonne Andersen. Privat foto

Yvonne Andersen er fuldt tilfreds med udfaldet.

- Det er fint for os alle, der skal bruge det toilet. Det hjælper af og til, når tingene kommer i medierne, siger hun.