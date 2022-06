Køretur med konsekvenser: 64-årig knallertkører på stoffer sigtet for narkosalg

THISTED:Sagen startede ret banalt, da en 64-årig mandlig knallertkører fra Thy sidst på eftermiddagen fredag blev stoppet af politiet på Nørrealle i Thisted.

Et tjek af knallertkøreren viste, at han ikke havde sin knallert forsikret - og så viste det sig også, at han førte det tohjulede køretøj, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Desuden havde manden 10 gram hash på sig.

De 10 gram hast førte til en sigtelse for besiddelse af euforiserende stoffer, og så var hashen også anledning til, at politiet kørte til mandens adresse og foretog en ransagning, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Ransagningen bragte andre 35 gram hash frem i lyset plus 100 gram pot og 35 gram amfetamin. Den mængde stoffer udløste yderligere en sigtelse mod den 64-årige mand, nemlig for besiddelse af stoffer med videresalg for øje.