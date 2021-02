Kørte for stærkt i Hanstholm og Thisted

THY:Man må næsten ingenting her under corona-restriktionerne. Om det er årsag til, at bilisterne lader individualiteten udfolde sig ved at træde hårdere på speederen, skal være usagt. Men en færdselskontrol søndag i Hanstholm og Thisted kunne tyde på det.

Søndag eftermiddag og aften mellem klokken 15 og 23 standsede politiet først fire bilister på Christian Hansens Vej i Hanstholm.

- De kørte ikke bare for stærkt. De overskred den tilladte hastighed så meget, at de efterfølgende fik et klip i kørekortet, siger politikommissær Jørgen Jensen, der er leder af patruljetjenesten ved lokalpolitiet i Thisted.

Efterfølgende rykkede fartkontrollen til Simons Bakke i Thisted, hvor ikke færre end seks bilister blev noteret for at køre for stærkt med bøde og klip i kørekortet til følge.

- Vi kan kun anbefale folk at køre efter forholdene inde i byerne, siger Jørgen Jensen.