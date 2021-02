Kørte fra uheld og sigtes for spritkørsel

THISTED:En 59-årig kvinde fa Thisted sigtes for både spirituskørsel og for at have kørt fra et trafikuheld, der skete fredag ved 18-tiden i krydset Thylandsvej-Højtoftevej i Thisted.

Kvinden drejede mod højre fra Thylandsvej ned ad Højtoftevej, da hun ramte en modkørende.

Der skete dog ikke større skader end at føreren af denne bil, en 50-årig mand fra Thisted, kunne følge efter hende. Han fik hende standset ved Fakta på Kastet, oplyser lokalpolitiet i Thisted.