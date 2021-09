Kørte hjem fra dumpet køreprøve

THISTED:En 30-årig mand klarede ikke skærene, da han - efter en tidligere betinget frakendelse af kørekortet - onsdag var til en såkaldt orienterende køreprøve hos politiet i Thisted.

Men en dumpet prøve var ikke det eneste, der gik galt for ham i går. Manden, der er fra Struer, havde nemlig valgt at tage bilen til Thisted, og politiet bemærkede, at han - trods det manglende kørekort - kørte væk fra stedet.

Han blev kort før klokken 12 standset på hovedvej 11 ved Næstrupvej syd for Thisted, men modsatte sig anholdelsen. Desuden sigtes han for at være påvirket af euforiserende stoffer, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Inklusive det manglende kørekort sigtes den 30-årige dermed for tre forhold.