Kørte påvirket og uden kørekort

THY-HANNÆS: En køretur i en bil blev til en ulovlig affære for både en 35-årig kvinde og en 43-årig mand.

Kvinden blev standset af en politipatrulje på Gl. Aalborgvej i nærheden af hendes bopæl og det viste sig, at hun ikke havde et kørekort.

Til gengæld viste det sig, at hun var påvirket af euforiserende stoffer.

Derudover var bilen ejet af en 43-årig mand fra Løkken, som ifølge politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi nu kan se frem til en sigtelse for at have lånt bilen ud til en person uden kørekort.