Kørte uden kørekort: Standset to gange på tre timer

HANSTHOLM: En 24-årig mand kom hele to gange torsdag i kontakt med politiet. Begge gange, fordi han kørte bil, selvom han intet kørekort har.

Manden, der er fra Hanstholm, blev første gang standset kl. 17.35 i Thisted. Her var en 23-årig kvinde med i bilen. Det viste sig at være bilens ejer. Hun blev sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person, som ikke har førerret.

Kl. 20.20 blev manden igen set køre rundt i den samme bil, men denne gang på Thistedvej uden for Hanstholm. Han kan nu se frem til en bøde for to gange at have kørt bil uden kørekort.