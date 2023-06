Kokain-havn eller...: Er det rigtigt, har vi en udfordring

HANSTHOLM:- Hvis det er rigtigt, så skal det stoppes. Ingen tvivl om det.

Sådan lyder reaktionen fra borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) på baggrund af oplysninger om, at både Hanstholm Havn og havnen i Thyborøn i følge en TV2-udsendelse bruges til omfattende indsmugling af kokain. I følge tv-programmet i meget store mængder.

Hollandske fiskere har også helt almindelige aktiviteter i Hanstholm. I sommeren 2021 etablerede den andelsbaserede fiskeauktion Visveiling Urk et sorteringsanlæg til rødspætter i en af auktionshallerne på Hanstholm Havn. Anlægget var i drift i en periode, men er nu taget ned Arkivfoto: Henrik Louis

Kokainen droppes i vandtætte pakninger i Nordsøen af fragtskibe, der kommer fra Sydamerika. Pakkerne med kokain er forsynet med transmittere, der gør det muligt at finde dem i vandet. Det gør de hollandske trawlere, som sejler pakkerne til Hanstholm eller Thyborøn, hvorfra kokainen transporteres videre til Holland. I følge TV2 er det muligt, fordi der er meget ringe kontrol i havnene.

- Jeg tror, det er rigtigt, siger Niels Jørgen Pedersen ud fra den dokumentation der præsenteres.

- Og er det rigtigt, har vi en udfordring, der skal gøres noget ved. Jeg går ud fra, at de personer, som måtte have kenskab til forholdene og har oplysninger om det, kontakter politiet, siger borgmesteren og tilføjer, at selv om Hanstholm Havn er en kommunal havn, er det ikke en kommunal opgave at føre kontrol med, hvad der bringes i land.

- Politiet og andre myndigheder må gå ind i sagen. Hvis der er tale om kokain i de mængder, som det fremgår af tv-udsendelsen, er det voldsomt.

Mens tv-programmet blev vist søndag aften lå der tre hollandske bomtrawlere i Hanstholm havn. To af dem fra Urk, en tredje fra Arnemuiden. Den afgik fra Hanstholm natten til mandag med kurs mod fiskepladserne i Nordsøen.