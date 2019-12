Kokain-kunder fra hele landet tog turen til Skive

SKIVE:Uden kunder, intet marked. Det gælder også, når varen er kokain.

Og netop den vare har den såkaldte "Porsche-bande" i Skive udbudt i rigt mål, indtil politiet satte en stopper for forretningen. Det er endt med sigtelser af 275 af bandens kunder.

Men de 275 sigtede er langt fra lokale alle sammen, oplyser lokalpolitiet i Skive.

- 122 af de sigtede er borgere fra Skive kommune, resten kommer fra kommuner spredt ud over det meste af landet, forklarer politikommissær Lars Mikkelsen, som har set nærmere på tallene.

De viser også, at blandt de 122 sigtede fra Skive Kommune er to under 18 år, 66 er i alderen fra 18 til 24 år og 54 er ældre end 25 år. Hovedparten er mænd, for der er blot 17 kvinder blandt de 122 sigtede med adresse i kommunen.

- Ser man på alle de øvrige sigtede i sagen, som kommer de fra hele landet. De har købt kokain i Skive i den periode, Porsche-banden har været aktiv, men de har ikke haft fast bopæl i kommunen. Deres relation har været enten af arbejdsmæssig eller familiemæssig karakter.

Lars Mikkelsen oplyser, at der blandt de sigtede er 12 kunder med bopæl i Viborg Kommune. Fire har adresse i Morsø Kommune, og tre sigtede er fra Thisted Kommune.