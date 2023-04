Koldby/Hørdum blev kørt over af Lemvig

LEMVIG:Koldby/Hørdum har langtfra fået en optimal start på sæsonen i serie 2. I holdets fire første kampe har thyboerne kun hentet to point, hvilket inden lørdagens kamp på udebane mod Lemvig placerede dem under nedrykningsstregen. Pointtotalen på to point blev ikke forøget efter Koldby/Hørdums kamp mod Lemvig. Thyboerne havde nemlig en kollektiv offday, hvor holdet rendte ind i et syngende nederlag på hele 0-5. Til dagens kamp bar Koldby/Hørdums trup bræg af karantæner og skader på flere nøglepositioner, blandt andet måtte holdet undvære anfører Kristian Højbak, der fik en skade i holdets seneste kamp.

- I dag havde vi en kollektiv offday, og så var vi desværre også ramt af skader og karantæner, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Hele kampen igennem havde Koldby/Hørdum det svært, og allerede i det 18. minut kom udeholdet bagud. Blot 9 minutter senere fik Lemvig så fordoblet deres føring. I resten af første halvleg fik udeholdet dog holdt Lemvig for at score flere mål, og til halvleg var Koldby/Hørdum bagud med 0-2.

Hvis kampens første halvleg havde været skidt, så udviklede kampens anden halvleg sig til et sandt mareridt for Koldby/Hørdum. Lemvig tromelde nemlig ufortrødent over et sagesløst udehold. Efter pausen blev det for alvor grimt på måltavlen. Det startede først, da Lemvig fik scoret deres tredje mål i det 56. minut, og i henholdsvis det 69.- og 86. minut fik hjemmeholdet så udbygget deres føring yderligere. Efter en rigtig dårlig kamp endte Koldby/Hørdum med at tabe med hele 0-5. Nu har Koldby/Hørdum så en periode på 12 dage uden kamp, og den tid håber thyboerne på, at de kan få gavn af.

- Nu har vi 12 dage til at få folk klar til udekampen mod Mejrup, siger Hanne Sand Smed.