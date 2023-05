Koldby/Hørdum fik ikke point trods god indsats

Mejrup: Koldby/Hørdum kæmper en hård kamp for at vriste sig fri fra bunden af serie 2. Efter fem kampe indtager thyboerne rækkens sidsteplads med to point, og torsdag skulle Koldby/Hørdum forsøge at øge pointtotalen, da de mødte Mejrup på udebane. Selvom Koldby/Hørdum leverede en god og disciplineret indsats, så blev det ikke til point mod Mejrup, eftersom Koldby/Hørdum tabte med 1-2.

- Selvom vi tabte, så leverede spillerne virkelig en god indsats, og der var en helt anden vilje og attitude i forhold til sidste kamp. Når vi spiller sådan, så kan vi være med i alle kampe, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra starten af kampen stod Koldby/Hørdum solidt på banen, og selvom Mejrup ligger nr. 2 i tabellen, så var Koldby/Hørdum godt med i første halvleg. I slutningen af første halvleg indkasserede thyboerne så deres første mål i kampen. I det 43. minut slog en Mejrup-spiller et indlæg, og en smule tilfældigt strøg bolden i mål. Desværre for Koldby/Hørdum så fik Mejrup scoret endnu et mål inden pausen. Igen faldt målet efter nogle tilfældigheder i forbindelse med et indlæg.

I anden halvleg foretog Koldby/Hørdum nogle taktiske justeringer for at jagte Mejrup. Thyboerne valgte at spille med to angribere, og det medførte, at udeholdet begyndte at true Mejrups mål. I kampens sidste 20 minutter viste Koldby/Hørdum rigtig godt spil, og særligt gæsternes pasningsspil flød godt. I det 80. minut fik Koldby/Hørdum så reduceret, da Andreas Westergaard sparkede bolden i mål efter et indlæg. I kampens sidste 10 minutter var Koldby/Hørdum tæt på at få udlignet i flere omgange. Selvom udeholdet havde flere chancer, så manglede udeholdet den sidste skarphed, og Koldby/Hørdum måtte tage fra kampen med et nederlag på 1-2.

- De fik to ærgerlige mål, og det tog lidt momentum fra os. Trods det så er jeg rigtig godt tilfreds med mine spilleres indstilling og præstation, siger Hanne Sand Smed.

Efter seks kampe indtager Koldby/Hørdum rækkens sidsteplads, hvor de er noteret for to point.